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Минфин представил проекты цифровой трансформации для Публичного каталога

Минфин представил проекты цифровой трансформации для Публичного каталога

Министерство финансов представило проекты цифровой трансформации для Публичного каталога, а именно: планирования и мониторинга государственного бюджета (е — Бюджет), управления финансовыми ресурсами (е — Ликвидность) и межбюджетных отношений и местных бюджетов (е — Местные бюджеты).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В рамках презентации Министерством цифровой трансформации создано 94 проекта в таких ключевых сферах: медицина, образование, юстиция, защита окружающей среды, соцзащита и другие.

«Представленные Министерством финансов проекты позволят общественности получать информацию, которая будет публиковаться в открытом доступе и удобном формате и обеспечит возможность проводить сравнительный анализ разных финансовых показателей. Проекты упростят доступ к информации о бюджетных средствах, обеспечат эффективное взаимодействие с программным обеспечением на местном уровне, а также автоматизируют процессы сбора и обработки данных», — подчеркивается в сообщении.

Утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет содействовать развитию цифрового государства, и такие проекты помогут Украине войти в ТОП-20 цифровых стран мира.

Также в рамках мероприятия был представлен публичный портал, где описаны все проекты цифровой трансформации.

Каждый может зайти на портал и посмотреть основную информацию о проектах. Через несколько месяцев он превратится в простой и понятный дашборд с конкретными фамилиями ответственных за реализацию проектов и рейтингом эффективности.

По материалам УКРИНФОРМ
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