Китайцы и украинцы: сравнение зарплат, пенсий и ВВП

Зарплаты. Китай – огромное государство, поэтому зарплаты существенно отличаются по регионам. Но в целом в стране минимальная зарплата в 2020 году была на уровне 2480 юаней, по данным Trading Economics. Это примерно 10 700 гривен. Интересно, что в течение 2019-2020 гг. зарплата не менялась. В Украине минималка почти вдвое ниже и с 1 января 2021 года составляет 6000 гривен.

Средняя зарплата в Китае по последним данным Национального бюро статистики Китая в 2019 была на уровне 90 501 юаней в год. Это более 32 500 гривен в месяц. Больше всего зарабатывают на востоке страны, а меньше всего – на севере и в центре.

Средняя зарплата в Украине за аналогичный период составила 9205 гривен. А по последним данным в декабре 2020 года выросла до 14 179 гривен по данным Госстата. Обратите внимание, что это зарплата до налогообложения.

Пенсии. В Китае двухуровневая система пенсий: базовая (по 1% от индивидуальной средней зарплаты за каждый год стажа) и накопительная (то, что пенсионер отложил на своем пенсионном счете, когда работал). Поэтому в Китае нет понятия минимальной или максимальной пенсии, как это есть в Украине. Украинские пенсионеры получают минимально 1769 гривен, которые заложили в госбюджете, и следующее повышение произойдет только в июле.

Выход на пенсию. В Украине мужчины и женщины будут выходить на пенсию с 1 апреля 2021 года одинаково – в 60 лет. В Китае есть разница: мужчины так же выходят на пенсию в 60 лет, а вот женщины наслаждаются заслуженным отдыхом раньше – в 55 лет. Как сообщает Bloomberg, пенсионный возраст в Китае не меняли вот уже 40 лет, поэтому сейчас рассматривают варианты его повышения.

ВВП на душу населения. ВВП на душу населения – один из показателей, который показывает уровень жизни. В Китае за 2019 год ВВП на душу населения составлял 10 261 доллар, а в Украине – 3660 долларов. Кстати, похожее соотношение между средними зарплатами украинцев и китайцев.

В 2019 номинальный ВВП Китая составил 14,34 триллиона долларов (2 позиция в мире), а Украины – 153,78 миллиарда долларов, что ставит ее на 56 место в мире, по данным Всемирного банка.

Более того, Китай стал единственной развитой экономикой мира в 2020 году, которая несмотря на пандемию дала рост – на 2,3%, как сообщает CNBC. По предварительным оценкам Минэкономики ВВП Украины сократилось на 4,2%.

Почему экономика Китая успешнее. Еще 40 лет назад Китай был бедной и относительно изолированной страной со своим коммунистическим режимом и плановой экономикой. И в 1979 году в стране начались реформы, которые превратили Китай в “экономического монстра”, который конкурирует с США за экономическое доминирование.

Все началось со свободных рынков для фермеров, чтобы стимулировать внутреннее производство и создание свободных экономических зон, чтобы привлечь инвесторов. Далее взялись за децентрализацию и поощрение населения к созданию собственного бизнеса.

С введением свободного рынка ВВП страны рос в среднем на 9,5% ежегодно до 2018 года. Это позволяло стране удваивать свой ВВП каждые 8 ​​лет, а от статуса бедных избавились 800 миллионов человек, свидетельствуют данные Всемирного банка.

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