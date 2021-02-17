Сколько стоят квартиры на вторичке Киева (инфографика)

В январе 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, представленных в базе данных портала Address.ua, выросла на 1,6% по сравнению с декабрем 2020 и составила $ 1233 за кв. м.

Об этом сообщает Стройобзор.

Данный показатель в категории однокомнатных квартир увеличился по сравнению с прошлым месяцем 1,7% до $ 1256 за кв. м. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,9% до $ 1176 за кв. м. Медианная стоимость трехкомнатных квартир увеличилась на 2,1% и составила $ 1181 за квадрат.

Какие квартиры пользовались спросом. В январе высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне до $ 30 000 с долей запросов 44%. На втором месте находилось жилье в диапазоне от 50 000 до 70 000 дол. США с долей 37% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой $ 30 000 — $ 50 000 в январе 2021 составил 12% запросов.

Спрос на двухкомнатные квартиры был самым высоким по сравнению с другими группами жилья и составил 42%. 35% запросов были сосредоточены в категории 1-комнатных трехкомнатными квартирами в январе 2021-го интересовались 22% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 м 2 до 80 м 2 , доля таких запросов составляет по 41% от общего количества. 36% интересуются квартирами от 35 м 2 до 50 м 2 . Квартиры до 35 м 2 интересуют 12% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 80 м 2 составил 11%.

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