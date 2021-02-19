Межбанк: почему мы ожидаем спекулятивного роста котировок

В этот понедельник на валютном рынке Украины будет явно интересно.
Во-первых, часть крупных компаний не успела полностью рассчитаться с бюджетом вовремя и сегодня будет гасить уже просроченные долги, чтобы сократить размер штрафов. Это добавит предложения на межбанке и сделает таких клиентов более сговорчивыми по курсу. Это плюс для нацвалюты.
В-вторых, завтра очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. По нашим данным, несмотря на ограничения по сумме в 500 млн гривен на 168 дней, на 1,5 млрд гривен на 343 дня и на 2 млрд на 476 дней (что потенциально приведет к увеличению конкуренции между покупателями и снижению доходности этих бумаг) — есть большое количество желающих их купить. Как среди местных игроков, так и нерезидентов. Если добавить к этому еще предложение облигаций в гривне без ограничения по сумме на сроки 784 и 1183 дня, а также долларовых на $ 200 млн на 323 дня — то аукцион сулит чиновникам неплохие объемы размещения. Это заставляет потенциальных покупателей-иностранцев уже с сегодняшнего дня заводить ресурсы под эти операции, в том числе и валютные. Кроме этого, 24 февраля гасятся бумаги предыдущих выпусков на 10,56 млрд гривен и процентов по многим другим выпускам. Это, с одной стороны — увеличит возможности по покупке облигаций у тех клиентов, кто получает средства 24 числа — они просто 23 февраля купят новые бумаги и в среду (24-го числа) просто проведут взаимозачет. С другой стороны — часть клиентов, получив деньги от погашений — начнут покупать на них валюту, что сработает против гривны. Так что от результатов аукциона и действий отдельных крупных держателей погашаемых 24 февраля ОВГЗ — во многом зависит ситуация на валютном рынке. Интриги не избежать, так как интересы этой группы клиентов в этот раз явно не совпадут, что будет отражаться и на курсе. А нерезидентам, покупающим облигации, очень даже выгоден определенный рост курса в этот период и они не прочь подыграть спекулянтам, которым лишь бы был конечный покупатель, готовый платить за валюту больше.
В-третьих, приближается конец месяца и часть компаний в ближайшее время уже начнет закрывать свои внешнеэкономические и гривневые обязательства перед контрагентами на отчетную дату. А это увеличит статистику торгов.
Поэтому в ближайшее время курс на межбанке снова будет зависеть от действий крупных игроков (как местных, так и нерезидентов) и от поведения Нацбанка. НБУ постарается не вмешиваться в ход торгов, но при резких колебаниях котировок — мы можем увидеть регулятор с соответствующей интервенцией. По нашим расчетам статистика торгов в этот понедельник не превысит $ 160−180 млн при заключении до 470−520 сделок. Попытки отдельных игроков и спекулянтов сыграть «на повышение» с целью в 28 гривен за доллар и даже выше — продолжатся.
Котировки межбанка, по прогнозам, 22 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,80−28,00 грн, евро — коридор 33,55−33,95 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,93 / 27,95
евро — 33,78 / 33,79
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