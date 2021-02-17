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Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк взыскал с УЗ 56 миллионов долларов

Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк взыскал с УЗ 56 миллионов долларов

Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к «Укрзализныце» и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности «Донецкой железной дороги».

Сбербанк просил суд взыскать с «Укрзализныци» 56,1 млн долл. задолженности и 149 млн грн пени. Хозсуд Донецкой области удовлетворил требования банка в части взыскания задолженности, в части пени истцу было отказано.

Отмечается, что в декабре Хозсуд г. Киева открыл производство по делу по иску Сбербанка к «Укрзализныце» о взыскании 17,25 млн долл. по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.

Как сообщала УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в т. ч. перед Сбербанком — 3,5 млрд грн, ВТБ Банком — 1,2 млрд грн.

По материалам Finbalance
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