Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк взыскал с УЗ 56 миллионов долларов

Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к «Укрзализныце» и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности «Донецкой железной дороги».
Сбербанк просил суд взыскать с «Укрзализныци» 56,1 млн долл. задолженности и 149 млн грн пени. Хозсуд Донецкой области удовлетворил требования банка в части взыскания задолженности, в части пени истцу было отказано.
Отмечается, что в декабре Хозсуд г. Киева открыл производство по делу по иску Сбербанка к «Укрзализныце» о взыскании 17,25 млн долл. по начисленным за период с
Как сообщала УЗ, по приблизительным подсчетам сумма обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн,
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