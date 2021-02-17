Долги «Донецкой железной дороги»: Сбербанк взыскал с УЗ 56 миллионов долларов

Хозсуд Донецкой области частично удовлетворил иск Сбербанка к «Укрзализныце» и решил взыскать с УЗ 56,1 млн долларов задолженности «Донецкой железной дороги».

Сбербанк просил суд взыскать с «Укрзализныци» 56,1 млн долл. задолженности и 149 млн грн пени. Хозсуд Донецкой области удовлетворил требования банка в части взыскания задолженности, в части пени истцу было отказано.

Отмечается, что в декабре Хозсуд г. Киева открыл производство по делу по иску Сбербанка к «Укрзализныце» о взыскании 17,25 млн долл. по начисленным за период с 14.12.2017 по 23.11.2020 и неоплаченными процентами за пользование кредитной линией.