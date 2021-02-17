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В Opendatabot рассказали, за какие нарушения по РРО чаще всего штрафуют бизнес

В Opendatabot рассказали, за какие нарушения по РРО чаще всего штрафуют бизнес

ГНС выявила 16 434 нарушения у предпринимателей при работе с РРО (регистратор расчетных операций) в 2020 году. В 2019 их было почти вдвое меньше — 9 944. Об этом свидетельствует статистика Опендатабот.

При этом общее количество проверок ГНС не увеличилось. В прошлом году налоговая провела 16 565 проверок, а в 2019 году — 16 373.

В 2020 году количество нарушений почти равнялось количеству проверок ГНС в год. Рост нарушений начался в апреле: еще в марте их было 411, а в декабре стало уже 2256.

В число наиболее частых нарушений входят отсутствие кассового аппарата и невыдача чека покупателю. Попытки государства наладить учет оборотов среди ФЛП, чтобы закон об упрощенной системе налогообложения сработал так, как он изначально и был задуман, приводят только к очередной политической отсрочке повсеместного применения РРО.

С августа 2020 года в Украине появился новый тренд. Предприниматели получили возможность вместо бумажных чеков отчитываться перед ГНС облачными чеками онлайн, а в качестве кассового аппарата применять обычный смартфон. Такое техническое решение называется ПРРО (программное РРО).

Количество облачных чеков в Украине растет с каждым месяцем и составляет уже 5% от всех.

Справка Finance.ua:

  • С 1 августа 2020 года субъекты хозяйствования имеют возможность самостоятельно выбирать регистратор расчетных операций для использования в предпринимательской деятельности: аппаратный или программный регистратор расчетных операций.
  • Кстати, в ГНС раньше давали детальное объяснение того, чем стационарный регистратор расчетных операций отличается от программных.
По материалам Finance.UA
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