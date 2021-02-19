Госаудитслужба представила стратегию развития до 2024

Государственная аудиторская служба Украины представила Министерству финансов свою Стратегию развития до 2024 года, а также приоритетные направления деятельности на 2021 год.
В течение следующих 4 лет аудиторы планируют направить свои усилия в шести стратегических направлениях:
Среди интересных инициатив, которые хочет воплотить Госаудитслужба: автоматизировать многие процессы, активно сотрудничать с другими государственными структурами, в частности с правоохранителями, Счетной палатой и контролирующими органами. Кроме этого аудиторы планируют стать более открытыми для общественности.
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В общем Госаудитслужба задекларировала курс на повышение качества своей работы. В то же время она объяснила, что ее возможностей не хватает, чтобы охватить своим контролем в полной мере все местные бюджеты. А чтобы проконтролировать 4 тысячи рискованных объектов, которые нужно проверять раз в год, на самом деле аудиторам нужно три года. По результатам
Именно поэтому аудиторы планируют сосредоточиться на наиболее рисковых сферах:
«Мы поддерживаем инициативу Госаудитслужбы сконцентрировать свою работу на наиболее рисковых сферах. Однако не уверены, что контроль обоснования качества и ожидаемой стоимости — это то, что действительно нужно публичным закупкам на данный момент», — обращает внимание директор программы инновационных
Кроме этого среди своих планов аудиторы отметили создание модуля аналитики публичных закупок. Однако такой модуль уже
Напомним, что в прошлом году Государственную аудиторскую службу хотели реформировать в Офис финансового контроля, однако реформу отменили. Она, в частности предусматривала рискоориентированный подход и сосредоточение на эффективности.
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