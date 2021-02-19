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Госаудитслужба представила стратегию развития до 2024

Госаудитслужба представила стратегию развития до 2024

Государственная аудиторская служба Украины представила Министерству финансов свою Стратегию развития до 2024 года, а также приоритетные направления деятельности на 2021 год.

В течение следующих 4 лет аудиторы планируют направить свои усилия в шести стратегических направлениях:

  • совершенствование законодательства;
  • внедрение современных ІТ-решений;
  • контроль качества;
  • эффективное управление персоналом;
  • эффективная коммуникация;
  • управление коррупционными рисками.

Среди интересных инициатив, которые хочет воплотить Госаудитслужба: автоматизировать многие процессы, активно сотрудничать с другими государственными структурами, в частности с правоохранителями, Счетной палатой и контролирующими органами. Кроме этого аудиторы планируют стать более открытыми для общественности.

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В общем Госаудитслужба задекларировала курс на повышение качества своей работы. В то же время она объяснила, что ее возможностей не хватает, чтобы охватить своим контролем в полной мере все местные бюджеты. А чтобы проконтролировать 4 тысячи рискованных объектов, которые нужно проверять раз в год, на самом деле аудиторам нужно три года. По результатам исследования Т И Украина, в 2018—2019 годах аудиторы охватили своими мониторингами менее 2% тендеров в Prozorro.

Именно поэтому аудиторы планируют сосредоточиться на наиболее рисковых сферах:

  • инспектировании затрат на строительство;
  • мониторинге закупок в части контроля обоснования качества и ожидаемой стоимости;
  • аудите местных бюджетов и ІТ-аудите;
  • оперативной проверке закупок.

«Мы поддерживаем инициативу Госаудитслужбы сконцентрировать свою работу на наиболее рисковых сферах. Однако не уверены, что контроль обоснования качества и ожидаемой стоимости — это то, что действительно нужно публичным закупкам на данный момент», — обращает внимание директор программы инновационных проектов Т И Украина Иван Лахтионов.

Кроме этого среди своих планов аудиторы отметили создание модуля аналитики публичных закупок. Однако такой модуль уже создала Т И Украина — в BI Prozorro есть две версии: публичная и профессиональная. Последнюю разработали как раз для органов контроля и ее можно настроить в соответствии со своими потребностями. Специалисты DOZORRO готовы содействовать аудиторам в использовании и доработке уже имеющихся инструментов под их потребности, или провести бесплатное обучение для органа.

Напомним, что в прошлом году Государственную аудиторскую службу хотели реформировать в Офис финансового контроля, однако реформу отменили. Она, в частности предусматривала рискоориентированный подход и сосредоточение на эффективности.

По материалам Економічна Правда
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