1991-2021 — эволюция и перспективы развития рынка кредитования

Современный рынок кредитования в Украине включает более 80 банков с уставным капиталом от 5 млн долларов, а также сотни МФО. Помимо этих организаций, деньги в кредит можно получить в кредитных союзах и ломбардах под залог.

Наибольшая доля выдач припадает на банковские потребительские кредиты — по данным НБУ это 45% от всего рынка кредитов. На втором месте — МФО. Благодаря минимальным требованиям доля потребительских кредитов составляет 40%. 15% приходятся на кредитные союзы и ломбарды.

Сейчас проще получить кредит, чем 10-20 лет назад. Заемщик переходит на сайт выбранной компании, дистанционно оформляет кредит и получает деньги на карту. Раньше необходимо было собрать стопку документов, прийти в филиал финорганизации и выждать очередь к менеджеру. Гарантий, что клиент получит кредит, не было. Как развивался рынок потребительского кредита в период 1991-2021 в Украине и каким он станет, читайте в нашем материале.

Рынок кредитования 1990-х — кто предлагал кредиты

Стартом потребительского кредитования считается 1991 год, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон. Согласно закону “О потребительском кредитовании”, украинцы могли получить деньги в трех случаях:

покупка бытовой техники или мебели;

покупка автомобиля в рассрочку;

выдача кредита наличными деньгами на руки.

Население отнеслось к инновации с недоверием, и спрос на кредиты был низким. В первую очередь это связано с инфляцией. В 1991 году она составляла 67,07%, а в 1992 году — почти 2000%. За этот период развитие потребительского кредита было минимальным и существовало только в форме долговых расписок между гражданами и неофициальными кредиторами.

Популярным видом долговых отношений был залог имущества, чаще всего — недвижимости. Медленное развитие потребительского кредита было связано со следующими факторами:

высокая криминогенная обстановка внутри страны;

низкий уровень заработной платы;

недостаточная финансовая грамотность населения, вследствие чего у граждан присутствовал страх в вопросе кредитования;

низкий уровень ВВП ;

; отставание в развитии и популяризации потребительского кредита по сравнению со странами Европы.

В основном потребительские кредиты выдавали “Ощадбанк”, “УкрСиббанк”, “ПриватБанк” и “Райффайзен Банк Аваль”.

Кто и на каких условиях кредитовал в 2000-е годы

В 2000-х в Украине наблюдалось развитие потребительского кредита. Условия были все еще далеки от сегодняшних, но тенденция роста стала заметнее. Под потребительским кредитом чаще подразумевали покупку товаров в кредит. Заемщик оформлял договор на покупку товаров или получение займа в отделении банка или на кредитной точке в магазине. Затем заемщика идентифицировали — вносили паспортные данные в единую базу клиентов банка. Также добавляли фотографию клиента. На согласование уходило 1-2 часа, после чего выдавали кредит.

Во второй половине 2000-х украинцы стали использовать кредитные карты. Лидером среди банков, которые выпускали кредитки, был “ПриватБанк”. В 2006 году насчитывалось более 10 тысяч банкоматов от “ПБ”, а к концу 2009 — более 20 тысяч.

Средний процент по потребительскому кредиту наличкой (снятие с кредитной карты) составлял 32% с беспроцентным периодом оформления в 25 дней. Такие условия были приемлемы для большинства граждан, вследствие чего банки и МФО получили развитие в сфере микрокредитования.

Оформление и условия кредитов в 2010-е

Период развития электронной коммерции в Украине припал на 2010-е. Такие банки, как “ПриватБанк”, “ПУМБ”, “Альфа-Банк” и др. начали выпускать новые кредитные продукты со следующими условиями:

0% на кредит на сумму до 20 тыс. грн при погашении в течение 30 дней;

средняя ставка — 15% в месяц;

возможность увеличения беспроцентного кредита на 200 дней и суммой до 200 тыс. грн.

С развитием кредитов на карту офлайн-кредиты с выдачей наличными стали менее востребованы. Во многом это связано с тем, что минимальная среднегодовая ставка составляла 47,8% на срок от 60 месяцев. На практике большинство банков предлагали кредит наличными под 65% годовых.

Получение таких кредиток происходило в банке путем заключения договора обслуживания. Чаще всего кредитные карты предоставлялись бесплатно во время трудоустройства. Вместе с зарплатной картой дополнительно выдавали кредитную.

Доля банков на рынке потребительских кредитов составляла 70% от общего числа кредитов. С 2016 года начали появляться финтех-стартапы, в том числе кредитные. С развитием технологий онлайн-банкинга появилась возможность получать кредиты онлайн, — услугу начали предлагать МФО. С 2018 года МФО начали вытеснять “старожилов” потребительского рынка кредитования Украины. Молодые и перспективные финансовые компании (SlonCredit,MoneyVeo, “БыстроЗайм” и др.) предлагали кредит без классических требований: справки о доходах, проверки кредитной истории и пр.

Современный рынок кредитования

Наличные средства используются реже, и сейчас на рынке кредитования Украины активно развивается интернет-банкинг. Украинцы наиболее оценили удобство и простоту такой услуги, как онлайн-кредиты. Чтобы получить деньги, заемщику потребуется сделать следующее:

отправить заявку на кредит;

пройти идентификацию личности — нужно отправить скан-копии паспорта и ИНН ;

; получить подтверждение запроса — на мобильный придет SMS ;

подождать одобрения кредита;

; подождать одобрения кредита; получить кредит на карту в течение нескольких минут после одобрения заявки.

В зависимости от интернет-соединения пользователя и времени на одобрение со стороны МФО оформление и выдача денег занимают до получаса.

Чтобы выбрать МФО, рекомендуем ознакомиться с рейтингом на независимом сайте Finance.ua. Обратите внимание: срок кредитования в банках исчисляется в месяцах, а в МФО — в днях. Средний дневной процент у микрофинансовых компаний варьируется от 0,01% до 3% в зависимости от условий предоставления кредита. При сравнении процентные ставки для кредита онлайн в МФО не крупнее банковских.

Перспектива развития рынка кредитов

По оценкам экспертов “ПриватБанка”, эволюция потребительского кредита зависит от развития финансовых технологий интернет-банкинга и соответствующего законодательства Украины. При этом исчезнет необходимость предварительного мониторинга предложений на рынке кредитных товаров. Возможно, будет действовать единый государственный тариф на получение займа.

Специалисты прогнозируют в скором будущем переход с привычного понятия банка на “необанк”. Необанк сможет предоставлять услуги клиенту, где бы он ни находился. Финансовые организации будут размещены в сети с единственной географической привязкой — центральным офисом. Встреча с клиентом банка будет происходить удаленно и только в момент получения кредитной карты и верификации при помощи системы Bank ID. В сочетании с системой распознавания лица Face ID в будущем исчезнет необходимость в картах и наличных деньгах.