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В Украине чаще судят за предложение взятки, чем за ее получение

В Украине чаще судят за предложение взятки, чем за ее получение

В прошлом году в Украине были осуждены более 67 тыс. человек. Каждый шестой — за неквалифицированные кражи, 40% – за преступления небольшой тяжести. Однако за взятки получили приговор 0,1% от общего количества.

Об этом пишет Telegram канал «Блог права».

Данные Государственной судебной администрации Украины опровергают утверждение о высоком уровне коррупции в стране. За год только 36 государственных служащих получили приговоры за получение неправомерной выгоды. В целом по ст. 368 УК осуждены 81 человек. Зато на попытке подкупить чиновников (ст. 369 УК) «погорели» почти 600 взяткодателей.

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Также украинцы исправно платят налоги. За уклонение от них получили приговоры всего 2 человека (ст.ст.212 и 212−1 УК).

В годовой статистике ни одного судьи или прокурора. Впрочем, нет и осужденных по ст. 376 УК («Вмешательство в деятельность судебных органов»). Только два человека получили срок за угрозу или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного. Остальные преступлений против правосудия связаны, как правило, с отбыванием наказания.

По материалам Finance.UA
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