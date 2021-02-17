В Бельгии рассказали о первом положительном эффекте COVID-вакцинации

Бельгия отмечает существенное улучшение ситуации с коронавирусом в домах престарелых после вакцинации от COVID-19.

Об этом заявил спикер Стефен ван Гухт на брифинге, сообщает The Brussels Times.

«Это первый сигнал о том, что вакцина делает свою работу. Это наш мощный союзник в борьбе с эпидемией, и мы постепенно начинаем видеть результат», — сказал он.

Читайте также: Франция и Британия готовы поделиться запасами вакцины с бедными сранами

В частности, на прошлой неделе прирост новых заражений снизился в два раза: с 4,5 случая на 1000 жителей до 2,9 во Фландрии, с 3 до 2,4 на 1000 жителей — в Валлонии, а в Брюсселе — с 4,7 до 1,7 на 1000 жителей.

При этом число госпитализаций с коронавирусом жителей домов престарелых за неделю снизилось на 29%, уменьшается также количество летальных случаев.

Отметим, что жители и персонал домов престарелых — одна из первых категорий, наряду с медиками, которые получили доступ к вакцине в Бельгии. Уже в марте прививки станут доступными для более широкого круга людей, а к сентябрю 2021 года смогут вакцинировать до 70% взрослого населения.