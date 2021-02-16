Рада приняла в первом чтении законопроект о сертификации Укрэнерго

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO и дальнейшего выполнения международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС.
Соответствующий законопроект № 3364−1-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи» поддержали 274 народных депутата.
Цель законопроекта:
Законопроект предлагает внести изменения в Закон «О рынке электрической энергии», которыми, в частности, определяются особые требования об отделении и независимости оператора системы передачи по модели ISO.
Также определяются обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи, а также требования к независимости владельца системы передачи и обязательства оператора разработать и внедрить систему соответствия для избежания дискриминационных действий.
Законопроектом определено, что решение относительно соглашений, в результате которых может быть прекращено право хозяйственного ведения на имущество, используемое в процессе передачи электроэнергии, принимаются исключительно по согласованию с Кабинетом министров.
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