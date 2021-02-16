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Рада приняла в первом чтении законопроект о сертификации Укрэнерго

Рада приняла в первом чтении законопроект о сертификации Укрэнерго

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO и дальнейшего выполнения международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Соответствующий законопроект № 3364−1-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи» поддержали 274 народных депутата.

Цель законопроекта:

  • документ разработан с целью сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС;
  • он призван законодательно урегулировать вопрос сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO, которая предусматривает, что оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность Объединенной энергосистемы Украины и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление. При этом имущество, то есть магистральные и межгосударственные электрические сети, остаются в собственности государства.

Законопроект предлагает внести изменения в Закон «О рынке электрической энергии», которыми, в частности, определяются особые требования об отделении и независимости оператора системы передачи по модели ISO.

Также определяются обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи, а также требования к независимости владельца системы передачи и обязательства оператора разработать и внедрить систему соответствия для избежания дискриминационных действий.

Законопроектом определено, что решение относительно соглашений, в результате которых может быть прекращено право хозяйственного ведения на имущество, используемое в процессе передачи электроэнергии, принимаются исключительно по согласованию с Кабинетом министров.

По материалам УКРИНФОРМ
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