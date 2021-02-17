Сергей Родлер: доллар и гривна. Что ждать от курса весной 2021

В данный момент оптимистичные настроения касательно будущего мировой экономики перевешивают опасения, но ситуация может кардинально измениться в короткие сроки. Причем причиной для роста панических настроений может оказаться буквально что угодно.

Пока наблюдаем коррекцию по основным американским фондовым индексам, которые активно росли в 2020 году, несмотря на кризис. Так, например, S&P 500 за последние 12 месяцев прибавил 17%, а технологический NASDAQ — 42%. Коэффициент P/E S&P 500 равняется 18,1х — это максимальное значение со времен пузыря «доткомов» 2001 года.

Проблема в том, что доходность американских 10-летних облигаций начала резко увеличиваться на фоне роста инфляционных ожиданий, вследствие чего размер премии за риск начал стремительно снижаться и достиг 3,18% (доходность S&P 500 минус доходность безрискового актива), что ощутимо ниже среднего значения за последние 10 лет в 4,03%.

Институциональные инвесторы готовы приобретать акции только в том случае, когда получают достойное вознаграждение за риск по сравнению с безрисковыми активами, к которым относятся американские «трежерис».

Доходность 10-летних бумаг в течение нескольких месяцев взлетела с 0,5% до 1,3%, так как ФРС планирует таргетировать инфляцию на уровне 2% с целью стимулировать восстановительные процессы.

Дополнительное инфляционное давление создают беспрецедентные фискальные стимулы, подразумевающие активную эмиссию и рост госдолга. За последние 9 месяцев индекс потребительских цен увеличился с 0,2% до 1,4%, в результате чего участники рынка не исключают возможного разгона инфляции до 3−4% уже в ближайшие месяцы.

Остановка бизнес-активности в совокупности с бесконтрольной работой «печатного станка» являются идеальным рецептом для пробуждения инфляции. Рост долгосрочной доходности по облигациям мы наблюдаем не только в США, но и в других развитых странах, в частности Германии. В любой момент ФРС может отказаться от программ количественного смягчения и начать подготовку к повышению ставок в ближайшие год-два.

Каким именно образом события будут развиваться дальше — совершенно невозможно предсказать. Одно известно точно: если в ФРС прекратят вливать ликвидность на рынки или хотя бы намекнут на подобную возможность, пострадают все. Особенно активы развивающихся стран, которые привлекали инвесторов возможностью пристроить «дешевый» капитал под высокие ставки.

В начале 2020 года мы уже видели, какое влияние панические настроения могут оказать на валютный рынок.

В данный момент гораздо больше причин для роста курса гривны, чем для его падения. Противоречивое отношение к рисковым инструментам из развивающихся стран и целый ворох внутренних проблем будут оказывать давление на нацвалюту.

Пока инвесторы продолжают проявлять повышенный интерес к ОВГЗ, несмотря на снижение их доходности: впервые с лета 2020 года портфель нерезидентов превысил 100 млрд грн.

Спрос на долг останется одним из ключевых факторов поддержки курса, но стоит отдавать себе отчет, что крепкий курс не устраивает ни экспортеров, которым становится сложнее конкурировать на рынке, ни правительство, заинтересованное в увеличении бюджетных поступлений в гривне.

Многое будет зависеть от активности Нацбанка, но по итогам весны курс способен перевалить за отметку в 28 грн за доллар с высокой вероятностью дальнейшего роста до конца года к отметкам в 28,50−29,00 грн за доллар.

Не будем забывать и о возможном снижении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов из-за проблем в получении нового транша МВФ. В прошлом они всегда крайне негативно реагировали на отсутствие прогресса в переговорах, так как займы организации не только позволяют облегчить финансовую ситуацию в стране, но и являются важным маркером структурных реформ.

Пока Минфин успешно покрывает потребности в займах с помощью одних аукционов ОВГЗ, однако риски того, что приток капитала в облигации сократится, по аналогии с второй половиной прошлого года, крайне велики.

С мая 2020 года индекс доллара подешевел почти на 9%, но с января 2021 года наблюдается небольшая коррекция. Складывается ощущение, что все возможные причины для падения стоимости «американца» уже включены в текущие цены.

К тому же большая часть этого движения произошла во время крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановки в США по сравнению с Европой.

В 2021 году экономисты пересматривают прогнозы и ожидают, что американская экономика будет расти опережающими темпами. Думаю, ближайшие месяцы должны оказаться спокойными для доллара, так как инвесторы будут оценивать влияние стимулов на экономику и не будут прибегать к активным действиям.

Стоимость гривны к доллару стабильно снижается на протяжении всей истории и каких-либо причин для изменения данного глобального тренда нет.

Самой лучшей стратегией является покупка доллара небольшими частями от сбережений во время каждого ощутимого снижения курса. Когда в новостных изданиях появляются заголовки о рекордном росте курса, действовать уже поздно.

Лучше всего разбить капитал на несколько частей, чтобы в полной мере защититься от негативного эффекта динамики валютного рынка и держать сбережения в долларе, евро и гривне.

Главное ни в коем случае не обменивать валюту на максимальных отметках: вечно рост продолжаться не может, а значит может появиться возможность совершить операцию по более привлекательному курсу.

Если присутствует желание разместить средства на долгий срок, то стоит рассмотреть инвестиции в ценные бумаги, например, в ОВГЗ, которые привлекают не только более высокой ставкой, чем по банковскому депозиту, но и отсутствием необходимости платить налоги с дохода.

Сергей Родлер, аналитик TeleTrade