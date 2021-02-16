За просроченный кредит банк хотел дважды взыскать один и тот же долг

Если у Вас сложились непредвиденные обстоятельства и гасить долг стало проблематично — это может вызвать серьезные проблемы с кредитором.

Об этом пишет Минюст.

Пример. Женщина приобрела мебель в кредит на сумму чуть более 8 тысяч гривен. По кредитному договору она должна была в течение трех лет ежемесячно отдавать кредит. Однако рассчитаться с банком женщина не смогла, из-за чего банк подал на нее в суд с требованием взыскать с должницы не только тело кредита, но и проценты и пеню на общую сумму 49 тысяч 125 гривен. Суд этот иск удовлетворил частично и взыскал с женщины в пользу кредитора 33 тысячи 813 гривен.

На этом история должна была закончиться, однако через некоторое время банк снова обращается в суд относительно того же кредита, но на этот раз хочет взыскать с заемщицы уже 53 тысячи 368 гривен. Вот такая финансовая перипетия заставила женщину обратиться во Владимирецкое бюро правовой помощи (Сарненский местный центр по предоставлению БВПП).

На заочном судебном заседании суд принял решение полностью удовлетворить иск банка. Не согласившись с этим, адвокат женщины подала в суд заявление о пересмотре предыдущего решения.

К заявлению приложила доказательство — первое решение суда, которое при рассмотрении второго иска банка судом не было учтено при принятии решения. Это доказательство, наконец, кардинально изменило мнение судьи. Ведь, из решения следует, что задолженность по процентам и пене, по тому же кредитному договору уже взыскана в пользу банка, а поэтому повторное взыскание кредита вопреки положениям статьи 61 Конституции Украины приведет к двойному взысканию задолженности по одному и тому же обязательству. При таких обстоятельствах в этой части исковые требования являются необоснованными.

В удовлетворении исковых требований банку отказано в полном объеме.

Если договором предусмотрена обязанность заемщика вернуть заем частями (в рассрочку), то в случае просрочки возврата очередной части займодавец вправе потребовать досрочного возврата части займа и уплаты процентов (ч. 2 ст. 1050 ГК Украины).

Займодавец имеет право на получение от заемщика процентов от суммы займа, если иное не установлено договором или законом. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. В случае отсутствия иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа.

Учитывая изложенное, право кредитодателя начислять предусмотренные договором проценты по кредиту прекращается по истечении определенного договором срока кредитования или в случае предъявления к заемщику требования согласно ч. 2 ст. 1050 ГК Украины .

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