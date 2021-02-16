Представлен смартфон Moto E7 Power с 6,5″ с экраном за $100

Официально анонсирован бюджетный смартфон Moto E7 Power, в котором аппаратная платформа MediaTek соседствует с операционной системой Android 10. Продажи новинки начнутся до конца февраля. Устройство оборудовано экраном HD+ MaxVision с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 1600×720 точек. В небольшом вырезе в верхней части панели установлена 5-мегапиксельная селф-камера с максимальной диафрагмой f/2,2.

Задействован процессор Helio G25, который содержит восемь ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320. Длительное время работы обеспечит мощная аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч. В арсенале смартфона – двойная основная камера в конфигурации 13+2 млн пикселей, тыльный дактилоскопический сканер, слот microSD, FM-тюнер, адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц) и Bluetooth 5.0, порт USB Type- C, гнездо для наушников 3,5 мм. Кроме того, упомянута защита от влаги по стандарту IP52.



Новинка будет доступна в версиях с 2 и 4 Гбайт оперативной памяти, оснащенных флеш-накопителем вместимостью соответственно 32 и 64 Гбайт. Цена составит около 100 и 115 долларов США.