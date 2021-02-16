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Компания, существующая два месяца, получила лицензию на онлайн-казино

Компания, существующая два месяца, получила лицензию на онлайн-казино

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала лицензию на организацию онлайн-казино компании Фёрст Элемент.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Согласно госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, «Фёрст Элемент» основана в декабре 2020 года двумя венчурными фондами, зарегистрированными в Киеве: «ЮА Девелопмент» и «Успешный».

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Для начала работы в онлайне «Фёрст Элемент» должна заплатить в госбюджет 23 млн грн.

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2021 года Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую лицензию на организацию и проведение азартных игр в сети интернет. Ее получило ООО «Спейсикс» (онлайн-казино Cosmolot). 12 февраля были выданы две лицензии на проведение азартных игр компаниям Париматч и Геймдев.

По материалам Mind
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