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В Украине хотят урегулировать работу ломбардов и кредитных союзов

В Украине хотят урегулировать работу ломбардов и кредитных союзов

В середине февраля 2021 года на сайте парламента был зарегистрирован законопроект № 5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях».

Кстати, одним из инициаторов документа является Гетманцев Даниил Александрович – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Проблематика. В законопроекте отмечается, что действующий Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» был принят еще в 2001 году и с тех пор не пересматривался. Поэтому его положения не соответствуют реалиям, которые сложились на рынке финуслуг.

«В настоящее время остаются неурегулированными ключевые правовые основы деятельности небанковских финансовых учреждений, отличных от страховщиков и кредитных союзов, в части их лицензирования, требований к деятельности и надзору, с учетом дифференцированного подхода в зависимости от уровня риска такой деятельности», – говорится в тексте документа.

Что же предлагают изменить. В законопроекте требуют закрепить роль и взаимосвязь финансовых услуг с услугами, с ними связанными – сопроводительными, посредническими и вспомогательными услугами. Что это за типы услуг:

  • финансовые услуги – это операция или несколько операций с финансовыми средствами, которые осуществляются в интересах лиц, иных чем предоставитель такой финансовой услуги, а также услуги, прямо определенные специальными законами как финансовые услуги (страхование, перестрахование, кредитование, финансовые платежные услуги, услуги в области накопительного пенсионного обеспечения и т. д);
  • сопутствующие услуги – это вспомогательные услуги и посреднические услуги (агенты, брокеры, информационные, инкассаторские услуги и данные бюро кредитных историй).

Кроме того, законопроектом предлагается:

  • расширить возможности для финансовых учреждений предоставлять новые виды услуг для более глубокого их проникновения на рынок финансовых услуг;
  • принципиально изменить подход к лицензированию – отойти от лицензирования видов финуслуг, вместо этого осуществлять лицензирование вида деятельности финучреждения по предоставлению определенной финансовой услуги;
  • ввести риск-ориентированный подход к надзору в зависимости от размера, значимости, сложности бизнес-модели и индивидуального уровня риска финансового учреждения;

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  • повысить защиту прав потребителей финансовых услуг путем роста их осведомленности с финансовыми услугами, которые им предоставляются, введение надзора Регулятора за рыночным поведением поставщиков финансовых услуг, что также предотвратит недобросовестную конкуренцию и проявление мошенничества на рынке финансовых услуг;
  • установить положения, регламентирующие аутсорсинг на рынке финансовых услуг;
  • нормировать вопросы заключения договоров по предоставлению финансовых услуг.
По материалам Finance.UA
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