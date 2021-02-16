В Украине хотят урегулировать работу ломбардов и кредитных союзов

В середине февраля 2021 года на сайте парламента был зарегистрирован законопроект № 5065 «О финансовых услугах и финансовых компаниях».
Кстати, одним из инициаторов документа является Гетманцев Даниил Александрович – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Проблематика. В законопроекте отмечается, что действующий Закон Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» был принят еще в 2001 году и с тех пор не пересматривался. Поэтому его положения не соответствуют реалиям, которые сложились на рынке финуслуг.
«В настоящее время остаются неурегулированными ключевые правовые основы деятельности небанковских финансовых учреждений, отличных от страховщиков и кредитных союзов, в части их лицензирования, требований к деятельности и надзору, с учетом дифференцированного подхода в зависимости от уровня риска такой деятельности», – говорится в тексте документа.
Что же предлагают изменить. В законопроекте требуют закрепить роль и взаимосвязь финансовых услуг с услугами, с ними связанными – сопроводительными, посредническими и вспомогательными услугами. Что это за типы услуг:
Кроме того, законопроектом предлагается:
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