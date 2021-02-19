НАПК напомнило, какая ответственность предусмотрена за умышленное декларирование недостоверных сведений

Порядочным субъектам декларирования нет причин переживать: приоритет НАПК – выявить должностных лиц, которые реально заинтересованы в сокрытии своих доходов.

Об этом сообщает пресслужба НАПК.

Как указывается, если декларант умышленно указал недостоверные сведения в декларации, он может быть привлечен к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

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Если субъект декларирования умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию, возможные меры по привлечению его к ответственности будут зависеть от суммы недостоверных сведений:

если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, уголовная ответственность: наказывается штрафом от 2 500 до 3 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму свыше 4 000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, уголовная ответственность: наказывается штрафом от 3 000 до 5 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

если недостоверные сведения отличаются от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, административная ответственность: наказывается штрафом от 1 000 до 2 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае декларирования недостоверных сведений до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц к субъекту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.

Декларация о доходах: что нужно знать налогоплательщику 💼

Лицо, совершившее коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией, однако судом не применено к нему наказание или не наложено на него взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанными с выполнением функций государства или местного самоуправления, или такой, которая приравнивается к этой деятельности, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

За несвоевременную подачу без уважительных причин декларации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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