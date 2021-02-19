НАПК напомнило, какая ответственность предусмотрена за умышленное декларирование недостоверных сведений

Порядочным субъектам декларирования нет причин переживать: приоритет НАПК – выявить должностных лиц, которые реально заинтересованы в сокрытии своих доходов.
Об этом сообщает пресслужба НАПК.
Как указывается, если декларант умышленно указал недостоверные сведения в декларации, он может быть привлечен к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.
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Если субъект декларирования умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию, возможные меры по привлечению его к ответственности будут зависеть от суммы недостоверных сведений:
В случае декларирования недостоверных сведений до 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц к субъекту могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.
Лицо, совершившее коррупционное правонарушение или правонарушение, связанное с коррупцией, однако судом не применено к нему наказание или не наложено на него взыскание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанными с выполнением функций государства или местного самоуправления, или такой, которая приравнивается к этой деятельности, подлежит привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.
За несвоевременную подачу без уважительных причин декларации предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
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