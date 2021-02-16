Президент ветировал закон о возобновлении конкурсов на госслужбе

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект, которым возобновляются конкурсы на госслужбе и продлевается срок полномочий и. о. министров

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Как сообщалось, 17 февраля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон № 4531 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы».

Согласно документу, в течение шести месяцев с вступления в силу должны быть объявлены конкурсы на должности, которые занимают лица по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины в связи с пандемией COVID-19.

При этом соответствующие контракты будут действовать до назначения на должность государственной службы лица по результатам конкурса, но не более девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона.

Кроме этого, согласно закону, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, которое занимает должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может исполнять обязанности министра более 30 дней.

В то же время законодатели запретили возлагать обязанности министра на лицо, кандидатура которого на соответствующую должность была отклонена Верховной Радой текущего созыва. Это означает, что, например, и. о. министра энергетики Юрия Витренко Кабмин не сможет переназначить после завершения срока полномочий. Полномочия и. о. министра и в дальнейшем остаются существенно ограниченными.

16 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4531. Депутаты также поручили Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову безотлагательно подписать этот закон.