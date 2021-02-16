Минцифры назвало топ-проекты цифровой трансформации в Украине

Министерство цифровой трансформации назвало топ-проекты цифровой трансформации на ближайшие 3 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

Что это за проекты:

Е-нотариат. Внедрение электронного рабочего места нотариуса и электронного архива нотариуса.

Е-имущество. Теперь электронный административный сбор можно будет удобно заплатить в действии. Также права на недвижимое имущество можно будет зарегистрировать онлайн. А обмен данными с БТИ впервые станет автоматизированным.

Е-градостроительство. Единая электронная система в сфере строительства. Новый строительный реестр, онлайн услуги на портале Дія, е-кабинеты;

Е-школа. Создание Всеукраинской Школы Онлайн, где будут доступны дистанционные курсы для учеников 5-11 классов. А учителя в своих электронных кабинетах смогут создавать свои курсы. Е-учебники – “Новая украинская школа” ( НУШ ) обеспечит свободный доступ к качественным электронным учебникам для школьников.

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Е-защита. Создание электронной информационной системы социальной сферы ( ЭИССС ) и единого социального реестра ( ЕСР ). Будут переведены в онлайн следующие услуги: назначение/предоставление адресной помощи, льгот, пенсии, социальных услуг.

Е-миграция. Изменение места регистрации онлайн.

Е-больница. Это е-кабинет пациента (будут доступны собственные медицинские данные онлайн, а также заключение декларации онлайн). Е-больничный — это наиболее популярная справка, которую часто подделывают/покупают, Е-лекарства – это система управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий. Она поможет планировать, распределять, поставлять и мониторить остатки лекарств и медицинских изделий в больницах. Это позволит вовремя обеспечивать пациентов необходимыми медикаментами. Е-инсулин – электронный рецепт на инсулин. Е-рецепт – электронные рецепты на все лекарства, которые нуждаются в рецепте.

Е-разрешение. Разрешения и лицензии в электронном кабинете на портале Дія.

Е-доступ. Покрытие страны высокоскоростным мобильным и фиксированным интернетом.

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