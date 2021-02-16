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Суд обязал Венедиктову забрать у НАБУ дело о хищении газа на 730 млн грн

Суд обязал Венедиктову забрать у НАБУ дело о хищении газа на 730 млн грн

Печерский районный суд Киева 10 февраля обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову забрать из подследственности Национального антикоррупционного бюро и передать на расследование в другой орган дело о хищении газа, принадлежавшего НАК «Нафтогаз Украины», на 729,8 млн грн. При этом, как отмечается в сообщении самого бюро, расследование этого дела уже завершено.

«Печерский районный суд Киева снова незаконно вмешался в расследование НАБУ и САП… Решение необоснованное, принятое с нарушением подсудности. НАБУ и САП его обжаловали, подав 18 февраля апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, как того требует закон. Расследование, судьбой которого „внезапно“ обеспокоился Печерский райсуд, детективы завершили в октябре 2020 года», — сообщили в НАБУ.

Отмечается, что уже несколько месяцев подозреваемые знакомятся с материалами дела. Речь идет о втором эпизоде коррупционной схемы по хищению газа на двух ТЭЦ — Новояворовской и Новороздольской во Львовской области. Первый эпизод — о хищении газа на 1,4 млрд грн — с декабря 2019 года слушается в суде.

«Печерский райсуд не впервые незаконно вмешивается в расследование НАБУ и САП. Не думаем, что судьи такие решения принимают в интересах лиц, уличенных в топ-коррупции. Однако настораживает системность в принятии подобных решений в таких резонансных делах.»

В качестве примера в НАБУ припомнили судьям столичного суда дела, касавшиеся VAB Банка, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

«Решение таких вопросов выходит за пределы компетенции Печерского райсуда, поскольку исключительные полномочия по принятию решений по делам о топ-коррупции имеет только Высший антикоррупционный суд», — подчеркнули в бюро.

По материалам Дело
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