СБУ предотвратила контрабанду ценной древесины в ЕС на 300 тысяч евро

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный экспорт в ЕС ценной древесины на 300 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

«Сотрудники спецслужбы установили, что частная компания планировала вывезти продукцию в Евросоюз под видом других видов древесины. Для этого в таможенную документацию была внесена ложная информация.

Авто, загруженное древесиной, задержали во время оформления груза на посту „Черкассы-центральный“ Киевской таможни. По данному факту начато уголовное производство», — говорится в сообщении.