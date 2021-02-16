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МТСБУ разместило на депозитах в госбанках 59,6% средств ЦСРФ защиты пострадавших

МТСБУ разместило на депозитах в госбанках 59,6% средств ЦСРФ защиты пострадавших

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) по состоянию на 31 декабря 2020 года разместило 59,6% средств в гривне централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в ДТП в четырех государственных банках.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные МТСБУ.

Какие это банки:

  • на депозитах в Укрэксимбанке размещено 262,7 млн грн и EUR 108, 2 тыс.;
  • в Ощадбанке – 230,7 млн грн и EUR1,06 млн;
  • в Укргазбанке – 188,5 млн грн, $2,342 млн и EUR 7,38 млн;
  • в ПриватБанке – 4 млн грн.

Где еще размещены депозиты:

  • в Кредобанке на депозитах размещено 82,6 млн грн;
  • Креди Агриколь Банке – 25 млн грн;
  • ОТП Банке – 25 млн грн;
  • ТАСкомбанке – 208,2 млн грн и EUR 143,7 тыс.;
  • Правэкс-Банке – 8,5 млн грн

Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2020 года средства централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в ДТП в гривневых ОВГЗ составляли 177,8 млн грн и валютных ОВГЗ – $3,298 млн.

Справка Finance.ua:

  • Моторное (транспортное) страховое бюро Украины в 2020 году выплатило пострадавшим в ДТП из фонда защиты пострадавших более 215,7 млн грн, общее количество выплат составило 6464 шт.
  • По итогам прошлого года количество электронных договоров ОСАГО составило 3,05 млн. шт., что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. Сумма страховых платежей по таким договорам составляет 2,6 млрд. грн. (+176%).
  • В Украине более 35%, примерно 40 тыс. ДТП, регулируется по европротоколу — по упрощенной процедуре.

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По материалам Finance.UA
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