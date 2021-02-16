МТСБУ разместило на депозитах в госбанках 59,6% средств ЦСРФ защиты пострадавших

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) по состоянию на 31 декабря 2020 года разместило 59,6% средств в гривне централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в ДТП в четырех государственных банках.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные МТСБУ.
Какие это банки:
Где еще размещены депозиты:
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2020 года средства централизованного страхового резервного фонда защиты пострадавших в ДТП в гривневых ОВГЗ составляли 177,8 млн грн и валютных ОВГЗ – $3,298 млн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать (фото)Вчера, 17:40 - 22712 8
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 2062 7
Внедорожник под названием «Украина» показали на тест-драйве (видео)8 ч. назад - 2001 4
Порошенко выкупил телеканал «Прямой» у Макеенко2 ч. назад - 291 3
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoinВчера, 01:57 - 4232 2
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районамВчера, 17:06 - 24692
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать (фото)Вчера, 17:40 - 22712 8
Lada Niva Travel: фото в базовой комплектации10 ч. назад - 2441 1
Подарили квартиру: какие налоги нужно уплатить4 ч. назад - 2320
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 2062 7
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе2 ч. назад - 70
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Позавчера, 10:15 - 143
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 384
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1218 1
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1958 1