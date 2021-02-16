На выплаты по безработице выделят дополнительные 3,5 млрд грн

Правительство планирует выделить 3,493 млрд грн для выплаты Фондом общеобязательного государственного соцстрахования пособия по безработице на случай безработицы.

Соответствующий проект постановления Кабмина обнародован для обсуждения на портале Федерации профсоюзов.

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Согласно документу, средства будут выделены Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства из специального фонда госбюджета на 2021 год.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что в 2020 году произошел рост количества получателей пособия по безработице на 40%. На 1 января 2020 года их численность составляла 285 тыс. человек, а на 1 января 2021 года – уже 400 тыс. человек.

В связи с этим, доходы в Фонд от уплаты работодателями ЕСВ не обеспечивали расходы, что приводило к задержкам по выплатам пособия по безработице.

В 2021 году финансовое состояние Фонда также не стабилизировалось. Доходы в Фонд не обеспечивают потребность в расходах (среднедневные доходы составляют – 57 млн грн, а потребность в расходах – 83 млн грн).

«Учитывая чрезвычайную важность социальной защиты безработных, обеспечения своевременности выплаты помощи по безработице, сохранения занятости работников, недопущения усиления социальной напряженности в обществе, а уже на сегодня есть задержка с финансированием пособия по безработице в сумме 620,2 млн грн для 271 643 тысяч безработных, необходимо выделить Фонду финансовую помощь на безвозвратной основе в сумме 3 493 143,4 тыс. грн», – говорится в документе.