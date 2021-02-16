В G7 прояснили условия для получения Украиной следующего транша от МВФ

Для завершения пересмотра программы Международного валютного фонда для Украины необходимо принять ряд мер, в частности это включает реформирование Высшего совета правосудия и меры энергетической политики. Об этом сообщается в Twitter послов стран “Группы семи” в Украине по итогам встречи с министром финансов Сергеем Марченко.

“Во время встречи с министром финансов Марченко послы G7 приветствовали обязательство Украины принять необходимые меры, включая реформирование Высшего совета правосудия и в энергетической политике, чтобы завершить пересмотр программы МВФ для Украины”, — сообщили дипломаты.

По мнению послов, выполнение этих обязательств, а также “позитивных планов, о которых мы слышали, относительно земельной реформы и финансирования перехода к эколого-ориентированной экономике, будет способствовать макроэкономической стабильности и развитию Украины”.

В субботу, 13 февраля, постоянный представитель Международного валютного фонда Йоста Люнгман заявил, что миссия МВФ завершила работу в Украине, которая длилась с 11 января. Обсуждение он назвал продуктивным, однако указал, что нужен больший прогресс.

Из его заявления можно понять, что большего прогресса ждут по усилению управления Национальным банком; улучшению законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления; мер, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициатив по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, а также в секторе энергетики.

В свою очередь, в офисе Президента и в правительстве новость от МВФ прокомментировали лишь через несколько часов и довольно сдержанно, заявив о “конструктивном сотрудничестве”.