Венедиктова заявила об окончании сроков досудебного расследования по делу "Роттердам+

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что сроки досудебного расследования по делу “Роттердам+” закончились.

Об этом она заявила во время выступления в Верховной раде 18 февраля.

В такой ситуации, прокурор, ведущий дело, должен закрыть дело согласно действующему законодательству.

Относительно попыток НАБУ сменить прокурора по этому делу, Венедиктова отметила, что Высший антикоррупционный суд дважды ответил на ходатайство о смене прокурора.

“ВАКС уже дважды ответил на вопрос, можно ли менять группу прокуроров или нет. И ВАКС в этому определился”, – добавила Венедиктовна.

По результатам судебных слушаний ВАКС дважды – в октябре 2020 и январе 2021 года поддержал законность действий прокурора САП Виталия Пономаренко, подтвердив правомерность его полномочий, в том числе в вопросе закрытия дела “Роттердам+”.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже дважды закрывала дело “Роттердам+” из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения.

Сначала 27 августа 2020 г., после чего это решение 27 сентября подтвердил Высший антикоррупционный суд и 29 сентября Офис генерального прокурора.

Повторно дело было закрыто 21 января 2021 года из-за отсутствия состава преступления. После этого, 25 января, ВАКС подтвердил законность действий прокурора, принявшего такое решение.