Венедиктова заявила об окончании сроков досудебного расследования по делу "Роттердам+

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что сроки досудебного расследования по делу “Роттердам+” закончились.
Об этом она заявила во время выступления в Верховной раде 18 февраля.
В такой ситуации, прокурор, ведущий дело, должен закрыть дело согласно действующему законодательству.
Относительно попыток НАБУ сменить прокурора по этому делу, Венедиктова отметила, что Высший антикоррупционный суд дважды ответил на ходатайство о смене прокурора.
“ВАКС уже дважды ответил на вопрос, можно ли менять группу прокуроров или нет. И ВАКС в этому определился”, – добавила Венедиктовна.
По результатам судебных слушаний ВАКС дважды – в октябре 2020 и январе 2021 года поддержал законность действий прокурора САП Виталия Пономаренко, подтвердив правомерность его полномочий, в том числе в вопросе закрытия дела “Роттердам+”.
Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура уже дважды закрывала дело “Роттердам+” из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения.
Сначала 27 августа 2020 г., после чего это решение 27 сентября подтвердил Высший антикоррупционный суд и 29 сентября Офис генерального прокурора.
Повторно дело было закрыто 21 января 2021 года из-за отсутствия состава преступления. После этого, 25 января, ВАКС подтвердил законность действий прокурора, принявшего такое решение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат9 ч. назад - 2197 17
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 5133 10
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг9 ч. назад - 840 7
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоВчера, 23:31 - 603 6
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»3 ч. назад - 775 3
Илон Маск анонсировал выпуск собственной криптовалюты8 ч. назад - 2465
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoin16 ч. назад - 2261
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат9 ч. назад - 2197 17
Патрульной полиции запретили останавливать авто без основанийВчера, 19:16 - 1327
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг9 ч. назад - 840 7
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 121
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 323
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1093
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1847 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 964