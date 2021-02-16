Легализация азартных игр принесла в бюджет почти 47 млн грн

Два онлайн-казино, получивших лицензию на организацию и проведение азартных игр, перечислили в госбюджет 46,8 млн грн. Оплаты подтвердила Государственная казначейская служба, сообщает Комиссия по урегулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В частности, 18 февраля стало известно о поступлении оплаты за лицензию в сумме 23,4 млн грн от ООО «Геймдев». Также Госказначейство подтвердило аналогичную оплату от владельца первой лицензии на проведение азартных игр — ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

«В то время как всевозможные оппозиционеры: те, что в оппозиции к здравому смыслу, интересам украинского народа и украинского государства, способами, соответствующими их интеллектуальным возможностям, пытаются остановить деятельность комиссии — сообщаю о получении еще 23,4 млн грн в бюджет государства», — прокомментировал оплату глава КРАИЛ Иван Рудый.