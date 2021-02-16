0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Легализация азартных игр принесла в бюджет почти 47 млн грн

Легализация азартных игр принесла в бюджет почти 47 млн грн

Два онлайн-казино, получивших лицензию на организацию и проведение азартных игр, перечислили в госбюджет 46,8 млн грн. Оплаты подтвердила Государственная казначейская служба, сообщает Комиссия по урегулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

В частности, 18 февраля стало известно о поступлении оплаты за лицензию в сумме 23,4 млн грн от ООО «Геймдев». Также Госказначейство подтвердило аналогичную оплату от владельца первой лицензии на проведение азартных игр — ООО «Спейсикс» (ТМ Космолот).

«В то время как всевозможные оппозиционеры: те, что в оппозиции к здравому смыслу, интересам украинского народа и украинского государства, способами, соответствующими их интеллектуальным возможностям, пытаются остановить деятельность комиссии — сообщаю о получении еще 23,4 млн грн в бюджет государства», — прокомментировал оплату глава КРАИЛ Иван Рудый.

Отметим, «Спейсикс» владеет Т М Космолот и позиционирует себя как онлайн-казино. Насчет «Геймдев» — это ресурс, посвященный разработке компьютерных игр. Портал содержит новости, статьи, форумы, списки вакансий, обзоры продукции и книг, соревнования и рейтинги.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.