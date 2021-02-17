Нужно ли декларировать автомобиль, который вам больше не принадлежит - ответ НАПК

Если вы считаете, что «продали» авто на основании доверенности в 2020 году, не спешите вычеркивать его из вашей декларации, ведь такое транспортное средство все равно нужно задекларировать.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции рассказало, почему и в каких еще случаях автомобиль, который больше вам не принадлежит, нужно декларировать.

Вы «продали» авто на основании доверенности:

даже если вы передали авто другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения, его нужно указать в декларации. Ведь выдача доверенности не прекращает права собственности лица на имущество;

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продажа транспортного средства, которое имеет идентификационный номер, предусматривает соответствующее оформление договора купли-продажи этого транспортного средства, снятие его с учета, получение свидетельства о его регистрации. Выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи или дарения этого средства не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, которое эту доверенность получило.

Ваш автомобиль угнали:

выбытие транспортного средства из фактического владения и пользования владельца в связи с незаконными действиями третьих лиц (похищением) не прекращает права собственности на это имущество. Следовательно, в таком случае информацию о таком имуществе следует отражать независимо от его фактического наличия;

приведенное правило применяется и тогда, когда похищенное авто было застраховано, а страховая компания осуществила страховую выплату, и при этом, по условиям страхового договора, авто по состоянию на конец отчетного периода не перешло в собственность компании.

Вы не успели растаможить машину, которая принадлежит на праве собственности третьему лицу:

нерастаможенное транспортное средство, принадлежащее на праве собственности третьему лицу, но которым субъект декларирования или члены его семьи пользовались по состоянию на последний день отчетного периода или в течение не менее половины дней в течение отчетного периода, нужно декларировать, поскольку в декларации указываются сведения о ценном движимом имуществе, в том числе находящемся во владении или пользовании субъекта декларирования или членов его семьи, независимо от формы сделки, в результате которой приобретено такое право.

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