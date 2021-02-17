Нужно ли декларировать автомобиль, который вам больше не принадлежит - ответ НАПК

Если вы считаете, что «продали» авто на основании доверенности в 2020 году, не спешите вычеркивать его из вашей декларации, ведь такое транспортное средство все равно нужно задекларировать.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции рассказало, почему и в каких еще случаях автомобиль, который больше вам не принадлежит, нужно декларировать.
Вы «продали» авто на основании доверенности:
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Ваш автомобиль угнали:
Вы не успели растаможить машину, которая принадлежит на праве собственности третьему лицу:
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