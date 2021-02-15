«Компьютер взятку не берет»: Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации

Президент Владимир Зеленский поддерживает стратегию цифровой трансформации Украины на следующие три года.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы — первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация — это прямая и лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятку не берет. Диджитализация — это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней — будущее», — отметил Зеленский.

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В свою очередь, вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров проинформировал о запуске 94 проектов цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, инфраструктуры и т. д.

По его словам, утвержденный правительством перечень проектов будет реализован в течение трех лет и будет способствовать развитию цифрового государства.

«Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях — от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в топ-20 цифровых государств мира», — сказал Федоров.

В ОП напомнили, что 17 февраля Кабинет Министров утвердил перечень 94 проектов цифровой трансформации. Стратегия является отражением всей деятельности правительства и содержит четкие планы ее цифровизации — перехода на современные, прозрачные и автоматизированные правила. Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение и т. д.

Ожидается, что украинцы лично смогут контролировать прозрачность системы и наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени. Для этого Министерство цифровой трансформации запускает публичный каталог с описанием каждого проекта, четко обозначенными дедлайнами и ответственными за процессы.