Дизайнер General Motors показал эскиз нового седана

На официальной странице дизайнерского подразделения концерна General Motors в Instagram разместили эскиз нового седана. Возможно, американский автогигант планирует поставить на конвейер этот элегантный автомобиль.
В последнее время General Motors снял с производства несколько седанов, так как на них снизился спрос. Большинство автомобилистов сейчас хотят ездить на кроссоверах и внедорожниках.
Тем не менее, в модельной линейке GM до сих пор ещё есть несколько седанов. Например, Chevrolet Malibu, Cadillac CT4 и CT5.
Дизайнеры американского автогиганта в Сети показали эскиз нового седана, но это не означает, что он обязательно пойдет в серийное производство. Скорее всего, это «полет фантазии» одного из дизайнеров GM Кевина Нугареда. Хотя было б хорошо, если бы в продаже появился такой красивый автомобиль. Мы заметили в нем некоторые элементы дизайна родстера Saturn Sky.
Нужно отметить, что Нугаред является ведущим дизайнером по экстерьеру концерна General Motors. Значит, к его мнению боссы этого автогиганта прислушиваются…
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — ГосстатВчера, 09:01 - 2907 26
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоПозавчера, 23:31 - 813 13
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 1471 10
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услугВчера, 08:45 - 1133 8
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)Вчера, 17:40 - 5269 6
Илон Маск анонсировал выпуск собственной криптовалютыВчера, 10:18 - 6996
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районамВчера, 17:06 - 6414
Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)Вчера, 17:40 - 5269 6
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — ГосстатВчера, 09:01 - 2907 26
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»Вчера, 15:05 - 1471 10
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Позавчера, 10:15 - 132
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 349
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1144 1
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1904 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 987