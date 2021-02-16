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Дизайнер General Motors показал эскиз нового седана

Дизайнер General Motors показал эскиз нового седана

На официальной странице дизайнерского подразделения концерна General Motors в Instagram разместили эскиз нового седана. Возможно, американский автогигант планирует поставить на конвейер этот элегантный автомобиль.

В последнее время General Motors снял с производства несколько седанов, так как на них снизился спрос. Большинство автомобилистов сейчас хотят ездить на кроссоверах и внедорожниках.

Тем не менее, в модельной линейке GM до сих пор ещё есть несколько седанов. Например, Chevrolet Malibu, Cadillac CT4 и CT5.

Дизайнеры американского автогиганта в Сети показали эскиз нового седана, но это не означает, что он обязательно пойдет в серийное производство. Скорее всего, это «полет фантазии» одного из дизайнеров GM Кевина Нугареда. Хотя было б хорошо, если бы в продаже появился такой красивый автомобиль. Мы заметили в нем некоторые элементы дизайна родстера Saturn Sky.

Нужно отметить, что Нугаред является ведущим дизайнером по экстерьеру концерна General Motors. Значит, к его мнению боссы этого автогиганта прислушиваются…

По материалам autonews.ua
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