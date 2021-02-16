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Внедорожник под названием «Украина» показали на тест-драйве (видео)

Внедорожник под названием «Украина» показали на тест-драйве (видео)

Автомеханик Юрий Кордупель из города Збараж, Тернопольская область, собственноручно построил уникальный внедорожник. Машина получила название «Украина», а ее характерной чертой являются большие габариты — размером она с полноценный грузовик.

О необычной самоделке в своем сюжете на YouTube рассказал канал OGDRIVE. Как следует из ролика, за основу мастера взяли шасси от военного грузовика повышенной проходимости ГАЗ-66. От этой же модели внедорожнике частично достался и кузов. В то же время двигатель — дизель мощностью 150 л.с. — и руль позаимствовали у старого Mercedes-Benz.

Весит «Украина» более 4,5 тонн, на борт она может принять до 7 человек. Максимальная скорость движения внедорожника составляет 90 км/ч, а вот какой расход топлива, пока не известно — сейчас машина проходит дорожные испытания, которые должны это установить.

Чтобы на таком большом авто было комфортно передвигаться, его оснастили камерой заднего вида. Также «Украину» обеспечили электрическими стеклоподъемниками и люком. Сзади установлена лестница на крышу, а на капоте виднеется большой хромированный шильд «Ukraine».

По материалам MMR
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