Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда в транспорте

Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Порядок монетизации льгот предлагается принять вместо отмененного судом в 2018 году.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Согласно проекту постановления Кабмина:
Каким образом предоставляются льготы:
Денежную выплату производят исполнительные органы территориальных общин:
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Кабинет министров в марте 2018 года установил порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда. Однако в декабре 2018 года решением Окружного административного суда г. Киева постановления правительства признаны противоправными и недействительными, поскольку, в частности, при их принятии не была доказана целесообразность установления социальной нормы в количестве 30 поездок в месяц, а также соответствующее их распределение по видам транспорта и между областями.
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