Кабмин подготовил новый порядок монетизации льготного проезда в транспорте

Министерство социальной политики Украины подготовило новый порядок предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме. Порядок монетизации льгот предлагается принять вместо отмененного судом в 2018 году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно проекту постановления Кабмина:

льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских и пригородных маршрутах предоставляются в наличной форме в случае принятия такого решения местными органами власти;

в случае непринятия органом местного самоуправления решения о предоставлении льгот в наличной форме соответствующие льготы продолжают предоставляться в безналичной форме.

Каким образом предоставляются льготы:

льготы по оплате на городских и пригородных маршрутах предоставляются путем выплаты лицам, имеющим на это право, денежных средств;

льготы по оплате на междугородных маршрутах предоставляются гражданам, имеющим такое право, путем компенсации стоимости проезда за совершенные поездки;

периодичность и сроки выплаты утверждаются местными органами власти.

Денежную выплату производят исполнительные органы территориальных общин:

лицам, получающим пенсию и государственную социальную помощь — путем перечисления средств на текущие счета в банках или по почте;

лицам, не получающим пенсию и государственную социальную помощь, — путем перечисления средств на их текущий счет в банке.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Кабинет министров в марте 2018 года установил порядок предоставления льгот в наличной форме по оплате проезда. Однако в декабре 2018 года решением Окружного административного суда г. Киева постановления правительства признаны противоправными и недействительными, поскольку, в частности, при их принятии не была доказана целесообразность установления социальной нормы в количестве 30 поездок в месяц, а также соответствующее их распределение по видам транспорта и между областями.

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