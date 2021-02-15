Ценные 25 копеек: за что готовы переплачивать в 40 раз (фото)

В Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.

Ценную мелочь можно продать на специализированных форумах, аукционах. Там же готовы подсказать, насколько ценна ваша монета.

Цена от 1000 грн

Как выглядят ценные 25 копеек.

25 копеек 1995 года встречаются нечасто, поэтому они так дорого стоят. Здесь не нужно разбираться в ягодках, ценятся любые 25 копеек 1995 года. На аукционах стоимость монеты стартует с 1000 грн и может доходить до 1800 грн.



Скриншот: Обозреватель

, особенность: без черенков в гроздях №4 и №8. Цена: 600-800 грн Эта монета отличается от обычных тем, что у нее отсутствуют черенки в гроздях №4 и №8. В феврале 2021 года такие 25 копеек были проданы за 722 грн.

Скриншот: Обозреватель

, особенность: ягоды с отверстиями, толстый трезубец. Цена: 100-150 грн

Как выглядит монета: ягоды с отверстиями нумизматы называют “бублики”. 25 копеек с бубликами и толстым трезубцем стоят 100-150 грн. С тонким трезубцем монета не ценится.



Скриншот: Обозреватель

Справка Finance.ua:

С 1 октября 2020 года НБУ не принимают старые банкноты и монеты 25 копеек.

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