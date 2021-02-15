0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 83 0

НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков

НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков

НБУ урегулировал отдельные вопросы проведения инспекционных проверок банков и других объектов надзора.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки», — говорится в сообщении.

Что изменилось:

  • руководитель инспекционной группы рассматривает полученную от объекта проверки информацию и информирует объект проверки о результатах такого рассмотрения;
  • на этапе подготовки отчета об инспекционной проверке по предложению руководителя инспекционной группы или по письменному ходатайству объекта проверки может быть проведена встреча (или совещание в режиме видеоконференции) для обсуждения результатов рассмотрения предоставленных объектом проверки возражений и объяснений;
  • к обсуждению могут быть привлечены работники других структурных подразделений Национального банка, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы.

Кроме того, Национальный банк нормировал основные вопросы организации инспекционных проверок в рамках надзора на консолидированной основе и особенности оформления результатов таких проверок.

Изменения вступают в силу с 18 февраля 2021 года.

Напомним, Нацбанк в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы (данные по активам банков на 1 октября 2020 года).

В 2021 году регулятор также будет проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться по результатам надзорных действий.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
  • Надзор будет осуществляться в следующих формах: безвыездный надзор и инспекционные проверки.
  • Основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr &#129 323;

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.