НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков

НБУ урегулировал отдельные вопросы проведения инспекционных проверок банков и других объектов надзора.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Национальный банк уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки», — говорится в сообщении.
Что изменилось:
Кроме того, Национальный банк нормировал основные вопросы организации инспекционных проверок в рамках надзора на консолидированной основе и особенности оформления результатов таких проверок.
Изменения вступают в силу с 18 февраля 2021 года.
Напомним, Нацбанк в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы (данные по активам банков на 1 октября 2020 года).
В 2021 году регулятор также будет проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться по результатам надзорных действий.
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