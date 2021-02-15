НБУ урегулировал вопрос о проведении инспекционных проверок банков

НБУ урегулировал отдельные вопросы проведения инспекционных проверок банков и других объектов надзора.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Национальный банк уточнил порядок обработки предоставленных объектом проверки возражений и объяснений по результатам проведения инспекционной проверки», — говорится в сообщении.

Что изменилось:

руководитель инспекционной группы рассматривает полученную от объекта проверки информацию и информирует объект проверки о результатах такого рассмотрения;

на этапе подготовки отчета об инспекционной проверке по предложению руководителя инспекционной группы или по письменному ходатайству объекта проверки может быть проведена встреча (или совещание в режиме видеоконференции) для обсуждения результатов рассмотрения предоставленных объектом проверки возражений и объяснений;

к обсуждению могут быть привлечены работники других структурных подразделений Национального банка, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы.

Кроме того, Национальный банк нормировал основные вопросы организации инспекционных проверок в рамках надзора на консолидированной основе и особенности оформления результатов таких проверок.

Изменения вступают в силу с 18 февраля 2021 года.

Напомним, Нацбанк в 2021 году запланировал проведение инспекционных проверок в 43 банках, доля которых составляет 87% активов банковской системы (данные по активам банков на 1 октября 2020 года).

В 2021 году регулятор также будет проводить и внеплановые проверки, необходимость которых будет определяться по результатам надзорных действий.

Справка Finance.ua:

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Надзор будет осуществляться в следующих формах: безвыездный надзор и инспекционные проверки.

Основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ , договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

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