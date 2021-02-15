Суд отменил требование ГНС к «Киевстару» доплатить налоги почти на 100 млн грн

Окружной админсуд г. Киева удовлетворил иск ПрАО «Киевстар» к Офису крупных налогоплательщиков ГНС (в деле № 640/22 894/19) и отменил налоговое уведомление-решение, которым истцу была увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль на 96,15 млн грн.

Согласно судебным материалам, налоговики считают, что «Киевстар» провел хозяйственные операции с контрагентами путем «формального составления первичной документации, которые не сопровождались действительным движением активов в процессе выполнения операций именно с этими контрагентами» (цитата).

Как отмечается, во время налоговой проверки было, в частности, установлено, что предприятие «не в полном объеме отразило расходы на формирование резервов для возмещения предстоящих расходов, связанных со скидками по услугам роуминга за 2013 и 2014 годы, в результате чего не был увеличен финансовый результат до налогообложения и занижена налогооблагаемая прибыль за 2015 год 577,4 млн грн» (цитата).

Кроме того, по заключению ГНС, «ЧАО „Киевстар“ в 2015 году безосновательно уменьшен финансовый результат до налогообложения на сумму 25% отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль по состоянию на 1 января 2012 года присоединенного предприятия ЧАО „Украинские радиосистемы“ в размере 285,3 млн грн».

При этом в судебных материалах упоминается, что в соответствии с предоставленными «Киевстаром» расшифровками приложения РІ к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятия за 2015 год, предприятие отразило в т. ч.

— увеличение финансового результата на сумму созданных резервов, связанных с начисленными (полученными) скидками по услугам роуминга, в размере 252,3 млн грн;

— уменьшение финансового результата на сумму фактически предоставленных скидок с услугами роуминга (изменение суммы компенсации стоимости услуг роуминга, предоставляемых роуминг-партнерами в 2013 — 2014 годах на основе Comfone AG) в размере 816,5 млн грн.

При этом «Киевстар» отмечал, что сумма, по которой налоговики пришли к выводу о занижении финансового результата истца за 2015 год (219,9 млн грн)," что является свернутым показателем затрат на формирование, использование и корректировку резервов, начисленных в отношении скидок за услуги роуминга, было отражено в поданной декларации за 2015 год, однако, по техническим причинам, она была включена в ненадлежащие строки приложения РІ к декларации за 2015 год, что привело к занижению показателя строки 03 декларации" (цитата).

«Истец также отметил, что в связи с введением, начиная с отчетного периода 2015 года, новых правил налогообложения прибыли предприятий и новой отчетности по налогу на прибыль при заполнении строки приложения РІ к строке 03 декларации за 2015 год истец отразил ряд налоговых показателей в ненадлежащих строках приложения РІ, а также свернуто, то есть без отражения всех сумм по соответствующим баланс строками 2.1.1 и 2.2.2 приложения РІ к декларации за 2015 год», — говорится в судебных материалах.

Вместе с тем, суд согласился с истцом, что «такие действия в целом не привели к занижению финансового результата (налогооблагаемой прибыли) и, соответственно, налоговых обязательств истца по налогу на прибыль 2015 года» (цитата).

Суд среди прочего учел заключения эксперта «о неподтвержденности заключения контролирующего органа относительно занижения финансового результата (налогооблагаемой прибыли) на 219,9 млн грн в отношении разниц, связанных с операциями по формированию, корректировке и использованию в 2015 году обеспечений по услугам роуминга, предоставленным (полученным) в 2013—2014 годах» (цитата).