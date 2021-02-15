Петрашко объяснил, какие виды продукции охватит «промышленный безвиз»

Сейчас комплексный процесс достижения «промышленного безвиза» происходит в трех секторах промышленной продукции, однако после признания от ЕС эта практика распространится на все виды промышленной продукции.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире телеканала «Прямой», сообщает пресс-служба министерства на странице в Facebook.
«В настоящее время комплексный процесс достижения „промышленного безвиза“ происходит по трем секторам промышленной продукции, а именно — низковольтное электрическое оборудование, электромагнитная совместимость оборудования и машины. Но сразу после успешного признания от ЕС относительно первых трех секторов, успешная практика будет распространена на все другие виды промышленности», — говорит Петрашко.
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По его словам, к переговорам привлечены до 10 органов центральной исполнительной власти, которые координируются Минэкономики. Это органы метрологии, аккредитации, Госпотребслужба с рыночным надзором, Министерство окружающей среды по экологическим вопросам и Минэнергетики.
«Уже проведено 15 предварительных оценочных комиссий. Наша задача — чтобы оценочная миссия уехала с пониманием, что у нас система правильно урегулирована, что есть оборудование и возможность оценки, что наши органы соответствуют системе оценки ЕС», — прокомментировал министр.
Продукция, которая произведена в Украине, если она попадает на рынок ЕС, нуждается в повторной сертификации, но с «промышленным безвизом» все будет происходить гораздо проще.
Украинские производители и экспортеры смогут маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (CE) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.
«„Промышленный безвиз“ — это очень амбициозная цель. Это процесс, который мог начаться еще 15 лет назад. Но наконец он имеет действительно мощные результаты и прогнозируемые перспективы», — подытожил он.
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