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Кабмин установил предельную цену на газ для религиозных организаций до конца марта

Кабмин установил предельную цену на газ для религиозных организаций до конца марта

Кабинет Министров установил предельную цену на газ для религиозных организаций на уровне 6, 99 грн/куб. м. с 1 февраля по 31 марта.

Об этом говорится в приложении к постановлению № 104, которое опубликовано на Правительственном портале.

“Установить с 1 февраля 2021 г. на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 г., предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей”, – говорится в приложении.

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Этот документ предусматривает внесение соответствующих изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Напомним, фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за 1 куб. м будет действовать до конца марта этого года.

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По материалам Finance.UA
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