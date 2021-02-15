Кабмин установил предельную цену на газ для религиозных организаций до конца марта

Кабинет Министров установил предельную цену на газ для религиозных организаций на уровне 6, 99 грн/куб. м. с 1 февраля по 31 марта.

Об этом говорится в приложении к постановлению № 104, которое опубликовано на Правительственном портале.

“Установить с 1 февраля 2021 г. на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 г., предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей”, – говорится в приложении.

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Этот документ предусматривает внесение соответствующих изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236 “Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

Напомним, фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за 1 куб. м будет действовать до конца марта этого года.

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