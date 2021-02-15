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Руководитель UkraineInvest рассказал, как в Украине будут помогать инвесторам

Руководитель UkraineInvest рассказал, как в Украине будут помогать инвесторам

Офис по привлечению и поддержке инвестиций (UkraineInvest) будет искать инвесторов для Украины и организовывать их коммуникацию с органами власти.

Об этом журналистам сообщил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

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«Правительство уполномочило UkraineInvest сопровождать инвесторов в государственных программах, которые предусмотрены недавно подписанным законом „О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями“, но это не означает, что именно мы будем принимать решение оказывать государственную поддержку крупным инвестпроектам или нет. Наша задача — искать инвесторов (в Украине или за границей), объяснять им преимущества закона и возможности, которые он открывает, организовывать коммуникацию между центральными и местными органами исполнительной власти, осуществлять технико-экономическое обоснование проектов», — сказал Цивкач.

По его словам, Офис будет оказывать консультативно-сопутствующие услуги, которые позволят определить вид и объемы государственной поддержки, на которые инвестор может рассчитывать, например, налоговые льготы, освобождение от ввозной пошлины, строительство объектов смежной инфраструктуры или предоставление земельного участка.

«Причем для инвесторов такие услуги будут бесплатными. Технико-экономическое обоснование проектов будет передаваться в Минэкономики. Далее министерство должно изучить, соответствует ли инвестпроект определенным критериям и подготовить рекомендации Кабмина о подписании соглашения между инвестором и государством», — пояснил Цивкач.

Он добавил, что на вынесение соответствующего решения Кабмину дается 30 дней. В соглашении с инвестором должны четко указываться обязательства инвестора и государства, условия реализации проекта. В UkraineInvest рассчитывают, что такой механизм ускорит приход инвестиций в экономику Украины.

Напомним, Кабинет Министров определил офис по привлечению и поддержке инвестиций учреждением, которое уполномочено на осуществление сопровождения инвестора со значительными инвестициями. Согласно закону о госбюджете-2021, на обеспечение функционирования Офиса предусмотрено 33 млн грн. Среди основных функций UkraineInvest — осуществление мероприятий по привлечению потенциальных заявителей для реализации инвестиционных проектов, оказание инвесторам информационно-консультационной помощи, взаимодействие с органами государственной и местной власти.

По материалам УКРИНФОРМ
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