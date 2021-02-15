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В МВД рассказали об актуальных номерных знаках в Украине

В МВД рассказали об актуальных номерных знаках в Украине

В главном Сервисном центре МВД рассказали о номерных знаках, которые выдаются при регистрации или перерегистрации транспортных средств.

«Первые цифровые паспорта, страна в кармане — инновации не позволяют сервисным центрам МВД оставаться вне прогресса. Нашей визитной карточкой на дорогах являются номерные знаки», — отметили в МВД.

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Автолюбители обожают опознавательные таблички на бампере машины. Их заметно, они статусные, могут рассказать кое-что о владельце. На дорогах так стало больше машин со «странными» номерными знаками. Поэтому в сервисном центре решили напомнить водителям, какие номера автомобилей сейчас существуют в стране:

  • обычные номерные знаки в Украине выглядят так: 2 буквы (регион), 4 цифры (порядковый номер) и последние 2 буквы (серия) на белом фоне.
  • недавно появились номерные знаки для электромобилей – белая плашка с зелеными цифрами и латинскими буквами. Для электротакси и электробусов — на темно-желтом фоне;

  • также есть платные или индивидуальные номерные знаки. При этом ИНЗ могут содержать в себе только те буквы, которые есть в украинском или латинском алфавите, количество символов должно быть не менее 3 и не превышать 8. Запрещено имитировать государственные номерные знаки и использовать нецензурные слова. Заказать такие можно здесь;
  • ведомственные номерные знаки. Они состоят из 2 первых букв, 3 цифр и определенных букв в конце с эмблемой — принадлежность к той или иной структуре. Сервисные центры МВД не регистрируют такие машины, но вы можете встретить их на дорогах.
По материалам Finance.UA
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