В МВД рассказали об актуальных номерных знаках в Украине

В главном Сервисном центре МВД рассказали о номерных знаках, которые выдаются при регистрации или перерегистрации транспортных средств.

«Первые цифровые паспорта, страна в кармане — инновации не позволяют сервисным центрам МВД оставаться вне прогресса. Нашей визитной карточкой на дорогах являются номерные знаки», — отметили в МВД.

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Автолюбители обожают опознавательные таблички на бампере машины. Их заметно, они статусные, могут рассказать кое-что о владельце. На дорогах так стало больше машин со «странными» номерными знаками. Поэтому в сервисном центре решили напомнить водителям, какие номера автомобилей сейчас существуют в стране:

обычные номерные знаки в Украине выглядят так: 2 буквы (регион), 4 цифры (порядковый номер) и последние 2 буквы (серия) на белом фоне.

недавно появились номерные знаки для электромобилей – белая плашка с зелеными цифрами и латинскими буквами. Для электротакси и электробусов — на темно-желтом фоне;

также есть платные или индивидуальные номерные знаки. При этом ИНЗ могут содержать в себе только те буквы, которые есть в украинском или латинском алфавите, количество символов должно быть не менее 3 и не превышать 8. Запрещено имитировать государственные номерные знаки и использовать нецензурные слова. Заказать такие можно здесь;