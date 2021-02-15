В МВД рассказали об актуальных номерных знаках в Украине

В главном Сервисном центре МВД рассказали о номерных знаках, которые выдаются при регистрации или перерегистрации транспортных средств.
«Первые цифровые паспорта, страна в кармане — инновации не позволяют сервисным центрам МВД оставаться вне прогресса. Нашей визитной карточкой на дорогах являются номерные знаки», — отметили в МВД.
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Автолюбители обожают опознавательные таблички на бампере машины. Их заметно, они статусные, могут рассказать кое-что о владельце. На дорогах так стало больше машин со «странными» номерными знаками. Поэтому в сервисном центре решили напомнить водителям, какие номера автомобилей сейчас существуют в стране:
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