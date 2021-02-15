Межбанк: на курс повлияют налоги, коммуналка и текущая деятельность компаний

Четверг на валютном рынке пройдет под знаком трех основных факторов, влияющих прямо или опосредованно на курс.
Вот они:
Как и все дни этой недели, тренд по курсу на межбанке 18 февраля будет полностью зависим от поведения крупных игроков и действий НБУ. Скорее всего, регулятор постарается не вмешиваться в процесс курсообразования, но при значительных скачках курса, мы увидим Нацбанк на торгах с соответствующей интервенцией. Также НБУ может «засветиться» на рынке в те моменты, когда на межбанк выйдут крупные госкорпорации с продажей валюты под свои налоговые расчеты с государством.
По прогнозам Finance.ua, статистика торгов 18 февраля будет находиться в пределах до $ 190−200 млн при заключении до 560−630 сделок.
Котировки межбанка, по нашим расчетам в четверг будут в пределах: доллар — коридор 27,75 — 27,95 грн, евро — коридор 33,35 — 33,75 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,81 / 27,83
евро — 33,48 / 33,51
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