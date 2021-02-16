Стали известны характеристики новой Hyundai Kona Electric 2022 (фото)

Hyundai представила подробную информацию о своих модернизированных кроссоверах Kona и Kona Electric для рынка США.

Запланированная к выходу новинка получит «свежий дизайн». В том числе и «полностью новую спортивную отделку N Line, которая придаст автомобилю новый динамичный вид».

Производитель пообещал усовершенствовать линейку силовых агрегатов, среди которых будут как спортивные, так и экологичные варианты. У электрической версии дальность пробега без подзарядки останется на том же уровне, что и у предыдущей модели — 415 км.

Электрическая версия использует стандартную бортовую систему зарядки уровня II, способную обеспечивать мощность 7,2 кВт для быстрой подзарядки. С помощью быстрой зарядки Level-III аккумулятор сможет зарядиться от 10% до 80% примерно за 47 минут (с использованием порта зарядки SAE-Combo). Опция быстрой зарядки входит в стандартную комплектацию Kona Electric.



Благодаря зарядке уровня II электромобиль сможет зарядиться от 10% до 100% примерно за девять часов 15 минут. Для удобства и облегчения процесса парковки порт зарядки расположен в области передней решетки.