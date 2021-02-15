0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Как выдать средства в случае возврата товара, приобретенного через РРО

Как выдать средства в случае возврата товара, приобретенного через РРО

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода обязаны проводить расчетные операции через регистраторы расчетных операций (РРО.)

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

При этом они должны предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее (включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет) расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воссозданием на дисплее РРО или дисплее устройства, на котором установлен ПРРО QR-кода).

Регистрация выдачи средств в случае возврата товара (отказа от услуги, принятия ценностей под залог, выплаты выигрышей в государственные лотереи и в других случаях) или отмены ошибочно проведенной через РРО суммы расчета осуществляется путем регистрации отрицательной суммы.

Читайте также: Программный РРО работает в офлайн-режиме: как проверить чек

При этом запрещается регистрировать через РРО отрицательные суммы с использованием операции «сторно».

Если сумма средств, выданных при возврате товара или рекомпенсации ранее оплаченной услуги, превышает 100 грн., лицо, осуществляющее расчеты, должно составить акт о выдаче средств. В акте необходимо указать:

  • данные документа, устанавливающего личность покупателя, возвращающего товар (отказывающегося от услуги);
  • сведения о товаре (услуге);
  • сумму выданных средств;
  • номер, дату и время выдачи расчетного документа, подтверждающего покупку товара (получение услуги).

Такой же акт составляется при отмене ошибочно проведенной через РРО и/или ПРРО суммы расчета или ошибочно выбранной формы оплаты (наличные, карточка, кредит и т. п). В акте указываются данные об ошибочной сумме и реквизиты расчетного документа.

Акты о выдаче средств и акты об отмене ошибочно проведенной через РРО и/или ПРРО суммы расчета, ошибочной формы оплаты передаются в бухгалтерию субъекта хозяйствования и хранятся в течение трех лет. В случае отсутствия у субъекта хозяйствования бухгалтерии указанные акты следует хранить любым удобным и не запрещенным действующим законодательством способом.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.