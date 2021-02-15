Как выдать средства в случае возврата товара, приобретенного через РРО

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по приему наличности для дальнейшего ее перевода обязаны проводить расчетные операции через регистраторы расчетных операций (РРО.)

Об этом рассказали в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

При этом они должны предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее (включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет) расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воссозданием на дисплее РРО или дисплее устройства, на котором установлен ПРРО QR-кода).

Регистрация выдачи средств в случае возврата товара (отказа от услуги, принятия ценностей под залог, выплаты выигрышей в государственные лотереи и в других случаях) или отмены ошибочно проведенной через РРО суммы расчета осуществляется путем регистрации отрицательной суммы.

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При этом запрещается регистрировать через РРО отрицательные суммы с использованием операции «сторно».

Если сумма средств, выданных при возврате товара или рекомпенсации ранее оплаченной услуги, превышает 100 грн., лицо, осуществляющее расчеты, должно составить акт о выдаче средств. В акте необходимо указать:

данные документа, устанавливающего личность покупателя, возвращающего товар (отказывающегося от услуги);

сведения о товаре (услуге);

сумму выданных средств;

номер, дату и время выдачи расчетного документа, подтверждающего покупку товара (получение услуги).

Такой же акт составляется при отмене ошибочно проведенной через РРО и/или ПРРО суммы расчета или ошибочно выбранной формы оплаты (наличные, карточка, кредит и т. п). В акте указываются данные об ошибочной сумме и реквизиты расчетного документа.

Акты о выдаче средств и акты об отмене ошибочно проведенной через РРО и/или ПРРО суммы расчета, ошибочной формы оплаты передаются в бухгалтерию субъекта хозяйствования и хранятся в течение трех лет. В случае отсутствия у субъекта хозяйствования бухгалтерии указанные акты следует хранить любым удобным и не запрещенным действующим законодательством способом.