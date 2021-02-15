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Сервис заказа такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис заказа такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Чернигове.

Об это сообщила пресс-служба компании.

“Bolt – это первый международный сервис для заказа поездок, который запускает свои услуги в Чернигове”, – говорится в сообщении.

Как заказать поездку:

  • пользователю необходимо скачать и установить приложение Bolt на смартфон;
  • после этого указать место назначения и выбрать категорию авто.

Оплата поездки:

  • оплатить поездку можно как наличными, так и банковской карточкой, подключив ее к приложению;
  • в качестве способа оплаты также доступен сервис Apple Pay.

К настоящему времени услугами Bolt можно воспользоваться в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Чернигове.

Справка Finance.ua:

  • Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы – транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.
По материалам Finance.UA
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