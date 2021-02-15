Сервис заказа такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Чернигове.

Об это сообщила пресс-служба компании.

“Bolt – это первый международный сервис для заказа поездок, который запускает свои услуги в Чернигове”, – говорится в сообщении.

Как заказать поездку:

пользователю необходимо скачать и установить приложение Bolt на смартфон;

после этого указать место назначения и выбрать категорию авто.

Оплата поездки:

оплатить поездку можно как наличными, так и банковской карточкой, подключив ее к приложению;

в качестве способа оплаты также доступен сервис Apple Pay.

К настоящему времени услугами Bolt можно воспользоваться в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Чернигове.

Справка Finance.ua: