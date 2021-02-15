Сервис заказа такси Bolt начинает работу еще в одном городе

Сервис заказа такси Bolt начинает работу в Чернигове.
Об это сообщила пресс-служба компании.
“Bolt – это первый международный сервис для заказа поездок, который запускает свои услуги в Чернигове”, – говорится в сообщении.
Как заказать поездку:
Оплата поездки:
К настоящему времени услугами Bolt можно воспользоваться в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге и Чернигове.
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