Суд разрешил Укрзализныце взыскать с WOG 35 миллионов за повышение цены на дизель

ВС оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования НАБУ и признаны недействительными дополнительные соглашения о поднятии цены на топливо для ООО «Вог Аэро Джет» (договор с ПАО «Укрзализныця») в целом на сумму около 35 млн грн.
Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
«Верховный Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования НАБУ и признаны недействительными дополнительные соглашения о поднятии цены на топливо для ООО «Вог Аэро Джет» (договор с ПАО «Укрзализныця») в общем на сумму около 35 млн грн. Соответствующее решение относительно отказа в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Вог Аэро Джет» (сейчас — ООО «Воленс Трейд») Верховный Суд принял 16 февраля 2021 года», – говорится в сообщении.
Решение Верховного Суда, которое уже вступило в законную силу, создает возможность для взыскания с частной компании в пользу «Укрзализныци» переплаченные средства, проинформировали в антикоррупционном бюро.
Как сообщалось, в рамках расследования коррупции по закупке топлива «Укрзализныцей» по завышенным ценам, детективы НАБУ установили факты, что 5 дополнительными соглашениями ООО «Вог Аэро Джет» необоснованно увеличило цену на дизельное топливо для «Укрзализныци» на 7-10%.
Такое повышение цены поставщик объяснял якобы ростом рыночной цены на топливо. В то же время, как установлено судами, повышение цены топлива не соответствовало реальной ситуации на рынке в тот период, отметили в НАБУ.
Иск о признании сделок недействительными НАБУ подало еще в 2016 году, но, вследствие неполного исследования судами всех обстоятельств дела, точку в этой части Верховный Суд смог поставить только сейчас.
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