0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 31 0

Суд разрешил Укрзализныце взыскать с WOG 35 миллионов за повышение цены на дизель

Суд разрешил Укрзализныце взыскать с WOG 35 миллионов за повышение цены на дизель

ВС оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования НАБУ и признаны недействительными дополнительные соглашения о поднятии цены на топливо для ООО «Вог Аэро Джет» (договор с ПАО «Укрзализныця») в целом на сумму около 35 млн грн.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

«Верховный Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым удовлетворены исковые требования НАБУ и признаны недействительными дополнительные соглашения о поднятии цены на топливо для ООО «Вог Аэро Джет» (договор с ПАО «Укрзализныця») в общем на сумму около 35 млн грн. Соответствующее решение относительно отказа в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Вог Аэро Джет» (сейчас — ООО «Воленс Трейд») Верховный Суд принял 16 февраля 2021 года», – говорится в сообщении.

Решение Верховного Суда, которое уже вступило в законную силу, создает возможность для взыскания с частной компании в пользу «Укрзализныци» переплаченные средства, проинформировали в антикоррупционном бюро.

Как сообщалось, в рамках расследования коррупции по закупке топлива «Укрзализныцей» по завышенным ценам, детективы НАБУ установили факты, что 5 дополнительными соглашениями ООО «Вог Аэро Джет» необоснованно увеличило цену на дизельное топливо для «Укрзализныци» на 7-10%.

Такое повышение цены поставщик объяснял якобы ростом рыночной цены на топливо. В то же время, как установлено судами, повышение цены топлива не соответствовало реальной ситуации на рынке в тот период, отметили в НАБУ.

Иск о признании сделок недействительными НАБУ подало еще в 2016 году, но, вследствие неполного исследования судами всех обстоятельств дела, точку в этой части Верховный Суд смог поставить только сейчас.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.