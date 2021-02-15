В Украине в прошлом году стало меньше банкоматов, зато выросло количество POS-терминалов – НБУ

В 2020 году количество банкоматов уменьшилось на 1175 штук и составило на конец декабря 34,8 тысячи штук.

Об этом говорится в очередном «Обзоре банковского сектора», опубликованном Национальным банком.

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Отмечается, что прирост количества POS-терминалов в IV квартале произошел благодаря ПриватБанку (+7,4 тыс) и другим госбанкам (+3,6 тыс. терминалов).

Количество банкоматов постоянно сокращается: в 2020 году банки изъяли из своей сети 1175 банкоматов. Кроме этого, в IV квартале государственные и иностранные банки закрыли 205 филиалов (больше всего Ощадбанк — 94). Больше всего филиалов открыл Укргазбанк (7).

За 2020 год количество отделений банков уменьшилось на 868 единиц, больше всего в Днепропетровской области (71). В IV квартале банки, за исключением частных, продолжили увольнять работников: больше всего — иностранные банки. За 2020 год численность штатных работников уменьшилась на 5 тыс. человек.