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НБУ вернул МТБ Банку 4,3 млн грн штрафа по решению суда

НБУ вернул МТБ Банку 4,3 млн грн штрафа по решению суда

Национальный банк Украины (НБУ) вернул ОАО «МТБ Банк» почти 4,4 млн грн уплаченного штрафа. Суды признали неправомерным решение о применении меры воздействия к финучреждению. Об этом сообщает сайт регулятора.

Верховный суд 10 декабря оставил без изменений решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 относительно штрафа МТБ Банку.

«Средства, уплаченные ОАО „МТБ банк“ в качестве штрафа, Национальный банк вернул банку в добровольном порядке», — сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года НБУ оштрафовал пять банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга. МТБ Банк заподозрили в пособничестве в легализации уголовных доходов путем перевода крупных сумм безналичных средств в наличные деньги.

По материалам УБР
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