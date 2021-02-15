НБУ вернул МТБ Банку 4,3 млн грн штрафа по решению суда

Национальный банк Украины (НБУ) вернул ОАО «МТБ Банк» почти 4,4 млн грн уплаченного штрафа. Суды признали неправомерным решение о применении меры воздействия к финучреждению. Об этом сообщает сайт регулятора.

Верховный суд 10 декабря оставил без изменений решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 относительно штрафа МТБ Банку.

«Средства, уплаченные ОАО „МТБ банк“ в качестве штрафа, Национальный банк вернул банку в добровольном порядке», — сказано в сообщении.

Напомним, в апреле 2019 года НБУ оштрафовал пять банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга. МТБ Банк заподозрили в пособничестве в легализации уголовных доходов путем перевода крупных сумм безналичных средств в наличные деньги.