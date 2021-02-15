НБУ вернул МТБ Банку 4,3 млн грн штрафа по решению суда

Национальный банк Украины (НБУ) вернул ОАО «МТБ Банк» почти 4,4 млн грн уплаченного штрафа. Суды признали неправомерным решение о применении меры воздействия к финучреждению. Об этом сообщает сайт регулятора.
Верховный суд 10 декабря оставил без изменений решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 относительно штрафа МТБ Банку.
«Средства, уплаченные ОАО „МТБ банк“ в качестве штрафа, Национальный банк вернул банку в добровольном порядке», — сказано в сообщении.
Напомним, в апреле 2019 года НБУ оштрафовал пять банков за нарушение законодательства в сфере финмониторинга. МТБ Банк заподозрили в пособничестве в легализации уголовных доходов путем перевода крупных сумм безналичных средств в наличные деньги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Систему взимания налогов с отдельных видов дохода физлиц собираются упорядочить - законопроектВчера, 13:01 - 7091 26
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 4242 10
«Тарифная комиссия» хочет тотального пересмотра коммунальных долговВчера, 15:30 - 981 7
Проезд в маршрутках Киевской области подорожал: где и на сколькоВчера, 12:17 - 973 5
В Украине впервые продают бывшую тюрьмуВчера, 10:45 - 403 5
Систему взимания налогов с отдельных видов дохода физлиц собираются упорядочить - законопроектВчера, 13:01 - 7091 26
ВР приняла закон о «налоге на Google» за основу: что он предлагаетВчера, 15:00 - 4242 10
Дальнобойщик нашел сокровище стоимостью 200 тысяч долларов (фото)Вчера, 17:40 - 2836
На что нужно обратить внимание, когда открываете счет в банке (инфографика)Вчера, 11:03 - 2541
Сколько зарабатывают IT-специалисты в 2021 году (результаты опроса)Вчера, 14:00 - 1983
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 90
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 284
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1036
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1770 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 923