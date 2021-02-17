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PocketBook представила первую е-книгу с цветным дисплеем

PocketBook представила первую е-книгу с цветным дисплеем

Швейцарская компания PocketBook представила первую электронную книгу с цветным дисплеем PocketBook InkPad Color.

Об этом сообщает портал News Atlas.

Отмечается, что е-книга имеет 19,8-сантиметровый дисплей с разрешением 468 × 624 пикселя. В случае переключения на черно-белый режим разрешение составит уже 1 404 × 1 872 пиксели.

Мощность аккумулятора – 2900 мегаампер в час. Сама книга может работать на протяжении месяца, а зарядка устройства происходит через разъем USB Type-C.

Также PocketBook InkPad Color имеет 1 Гб операционной памяти и 16Гб внутренней, которую всегда можно увеличить благодаря дополнительной карте памяти.

Стоимость 225-граммового устройства составляет 329 долларов США. Электронная книга доступна в серебристом цвете.

По материалам УКРИНФОРМ
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