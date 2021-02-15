0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

Microsoft начала удалять Flash из Windows 10 в обязательном порядке

Microsoft начала удалять Flash из Windows 10 в обязательном порядке

Мicrosoft начала распространять обновления Windows 10, которое автоматически и навсегда удаляет Adobe Flash Player из системы. Апдейт Windows 10 под номером KB4577586 доступен через Windows Update (служба Windows Update) и числится как опциональный, но на самом деле загружается автоматически при нажатии кнопки Check for updates (Проверить обновление).

Microsoft еще в октябре выпустила обновление Windows 10, которое удаляет Adobe Flash Player. Однако тогда апдейт был исключительно добровольным, его приходилось вручную устанавливать из каталога обновлений Microsoft Update Catalog. Обновление распространяется поэтапно и должно стать доступным всем пользователям в ближайшие недели.

Adobe Flash Player был частью системы Windows более десяти лет. Adobe еще в 2017 году признала технологию устаревшей и объявила о своем решении прекратить поддержку Flash Player в декабре 2020 года. 12 января 2021 г. Adobe начала блокировать контент Flash от воспроизведения в Flash Player, так что пользователи теперь не могут получить к нему доступ.

По материалам Portaltele
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.