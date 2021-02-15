Microsoft начала удалять Flash из Windows 10 в обязательном порядке

Мicrosoft начала распространять обновления Windows 10, которое автоматически и навсегда удаляет Adobe Flash Player из системы. Апдейт Windows 10 под номером KB4577586 доступен через Windows Update (служба Windows Update) и числится как опциональный, но на самом деле загружается автоматически при нажатии кнопки Check for updates (Проверить обновление).

Microsoft еще в октябре выпустила обновление Windows 10, которое удаляет Adobe Flash Player. Однако тогда апдейт был исключительно добровольным, его приходилось вручную устанавливать из каталога обновлений Microsoft Update Catalog. Обновление распространяется поэтапно и должно стать доступным всем пользователям в ближайшие недели.

Adobe Flash Player был частью системы Windows более десяти лет. Adobe еще в 2017 году признала технологию устаревшей и объявила о своем решении прекратить поддержку Flash Player в декабре 2020 года. 12 января 2021 г. Adobe начала блокировать контент Flash от воспроизведения в Flash Player, так что пользователи теперь не могут получить к нему доступ.