Социологи выяснили, хотят ли украинцы продавать свои паи

Почти все владельцы земельных паев не планируют продавать свою землю в ближайшие годы.
Об этом говорят данные социологического опроса Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP).
Более того, 25% респондентов из тех, что уже имеют в собственности землю, в ближайшие годы собираются увеличить свой земельный банк путем покупки новых участков, а среди тех, у кого нет в собственности земли, 18% намерены ее купить. 70% респондентов готовы покупать землю за собственные средства и сбережения, а 27% ждут специальных программ от власти.
Как люди относятся к открытию рынка земли:
60% владеют землей сельскохозяйственного назначения, а еще у 10% опрошенных землей владеют члены семьи. И 72% из тех, кто владеет землей, уверены, что их земля документально оформлена правильно и внесена в необходимые реестры, а 20% в этом не уверены.
Инфографика: UHBDP
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