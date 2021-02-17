Социологи выяснили, хотят ли украинцы продавать свои паи

Почти все владельцы земельных паев не планируют продавать свою землю в ближайшие годы.

Об этом говорят данные социологического опроса Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства (UHBDP).

Более того, 25% респондентов из тех, что уже имеют в собственности землю, в ближайшие годы собираются увеличить свой земельный банк путем покупки новых участков, а среди тех, у кого нет в собственности земли, 18% намерены ее купить. 70% респондентов готовы покупать землю за собственные средства и сбережения, а 27% ждут специальных программ от власти.

Как люди относятся к открытию рынка земли:

почти половина респондентов негативно относится к открытию рынка земли. Такого мнения придерживаются как те, у кого есть земля, так и те, у кого ее нет;

зарегистрированный бизнес воспринимает открытый рынок земли более оптимистично, так, 38% респондентов поддерживают открытие рынка, тогда как среди ОСГ и незарегистрированного бизнеса лишь 22% поддерживают земельную реформу;

и незарегистрированного бизнеса лишь 22% поддерживают земельную реформу; наблюдается разница в восприятии рынка земли и среди женщин и мужчин. Так, 30% мужчин поддерживают открытый рынок земли, тогда как среди женщин лишь 17% положительно воспринимают земельную пертурбацию.

60% владеют землей сельскохозяйственного назначения, а еще у 10% опрошенных землей владеют члены семьи. И 72% из тех, кто владеет землей, уверены, что их земля документально оформлена правильно и внесена в необходимые реестры, а 20% в этом не уверены.



Инфографика: UHBDP

Справка Finance.ua:

В Украине 1 июля планируют запустить рынок земли. Он направлен на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам. ТОП -8 мифов о рынке земли.