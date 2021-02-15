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Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг

Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг

В 2020 году Украина получила более $ 5 млрд от экспорта ІТ-услуг.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о платежном балансе и внешней торговле, приведенные.

По данным НБУ, общий экспорт Украины в 2020 году сократился на 4,6%. Сокращение коснулось как экспорта товаров, так и услуг. При этом, экспорт ІТ-индустрии вырос на $ 853 млн, то есть более чем на 20% в год. Таким образом, доля компьютерных услуг в общем экспорте достигла 8,3%.

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Отметим, что несмотря на пандемию ІТ-индустрия демонстрирует положительные результаты для экономики Украины. Однако возможность дальнейшего наращивания Украиной экспорта ІТ-услуг будет зависеть от роста количества ІТ-специалистов на рынке труда. К слову, недостаточные темпы подготовки ІТ-специалистов украинскими вузами были проанализированы экспертами BRDO в исследовании «Анализ ІТ-образования в вузах Украины».

«Несмотря на сложный год ІТ-экспорт ощутимо увеличился. Для долгосрочного роста экспорта ІТ-услуг необходимо сконцентрироваться на вопросе развития человеческого капитала. Его следует решать как через образование (подготовку новых специалистов), так и через иммиграцию (привлечение иностранцев)», — отметил Игорь Самоходский, руководитель сектора ИСТ BRDO.


Инфографика: BRDO

Напомним, что с 2020 года иностранцам стал доступен механизм иммиграции, однако ряд вопросов требуют совершенствования.

Также иностранцы уже могут быть плательщиками единого налога без вида на жительство, а с октября 2020 года иностранцам не нужно делать «лишний выезд» из Украины для того, чтобы оформить вид на жительство в Украине.

По материалам Finance.UA
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