Украинцы в прошлом году нарастили гривневые вклады в банках - Нацбанк

За 2020 год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, а драйвером роста гривневых средств населения были вклады по требованию.

Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора», опубликованном Национальным банком.

«В IV квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, преимущественно в национальной валюте. Всего за год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, валютные — лишь на 2,2%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что драйвером роста гривневых средств населения в условиях неопределенности и снижения ставок были вклады по требованию. Их доля за год увеличилась до 55,2%.

Самым существенным был прирост в ПриватБанке и частных банках. Хоть значительно более дешевые валютные вклады населения в течение IV квартала и росли, по итогам года их объем почти не изменился.

В течение первого полугодия 2020 года НБУ снижал учетную ставку четыре раза, совокупно на 7.5 п. п. до исторически низкого уровня в 6% годовых. За ІV квартал стоимость депозитов почти не изменилась. Спрэд между трехмесячными и 12-месячными депозитами физических лиц оставался меньше, чем 1 п. п. В то же время ставки по кредитам субъектам хозяйствования продолжили умеренное снижение, что сужало спрэд.

Благодаря значительному притоку средств клиентов в гривне уровень долларизации в IV квартале снизился на 3,1 п. п. до 38,0%.



График: НБУ

Справка Finance.ua:

В январе 2021 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения не изменились и составили 8,0% годовых.

Прошлый 2020 год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однознаковыми, то есть ниже 10%. В 2021 году этот тренд сохранится, однако ставки почти достигли экономически обоснованного минимума.

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