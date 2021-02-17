Украинцы в прошлом году нарастили гривневые вклады в банках - Нацбанк

За 2020 год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, а драйвером роста гривневых средств населения были вклады по требованию.
Об этом говорится в «Обзоре банковского сектора», опубликованном Национальным банком.
«В IV квартале продолжался прирост депозитов населения и бизнеса в банках, преимущественно в национальной валюте. Всего за год гривневые средства бизнес-клиентов выросли на 34,5%, валютные — лишь на 2,2%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что драйвером роста гривневых средств населения в условиях неопределенности и снижения ставок были вклады по требованию. Их доля за год увеличилась до 55,2%.
Самым существенным был прирост в ПриватБанке и частных банках. Хоть значительно более дешевые валютные вклады населения в течение IV квартала и росли, по итогам года их объем почти не изменился.
В течение первого полугодия 2020 года НБУ снижал учетную ставку четыре раза, совокупно на 7.5 п. п. до исторически низкого уровня в 6% годовых. За ІV квартал стоимость депозитов почти не изменилась. Спрэд между трехмесячными и 12-месячными депозитами физических лиц оставался меньше, чем 1 п. п. В то же время ставки по кредитам субъектам хозяйствования продолжили умеренное снижение, что сужало спрэд.
Благодаря значительному притоку средств клиентов в гривне уровень долларизации в IV квартале снизился на 3,1 п. п. до 38,0%.
График: НБУ
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
100% льгота: кто в Украине не платит за коммуналкуВчера, 13:00 - 2292 5
Какие категории авто на еврономерах не получат льготную растаможкуПозавчера, 19:01 - 1509 3
На дороги выехали фантомные патрули: юристы прогнозируют вал исковВчера, 15:03 - 2863 2
Назван самый опасный компьютерный вирус начала 2021 годаПозавчера, 23:46 - 1210 2
Tesla снизила цены на базовые варианты Model 3 и Model Y в СШАВчера, 22:00 - 719 1
Эксперты дали прогноз курса доллара на лето и до конца 20215 ч. назад - 6302
Рынок земли готовят к запуску – чем это может быть полезно для обычного человека8 ч. назад - 5206
«Паспорта здоровья». Какими будут «пропуска» для путешествийВчера, 16:00 - 3282 1
На дороги выехали фантомные патрули: юристы прогнозируют вал исковВчера, 15:03 - 2863 2
Рейтинг языков программирования 2021 (инфографика)Вчера, 21:03 - 2651
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус3 ч. назад - 51
Марсоход NASA Perseverance сел на МарсеПозавчера, 10:04 - 387 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 191
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)16.02.2021, 12:16 - 509
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1430 1